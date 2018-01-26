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    Артур Петросян

    Тренер
    Имя Артур
    Отчество Грайрович
    Фамилия Петросян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 17 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армения 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.11.2016 Армения 3 : 2 Черногория
    26.03.2017 Армения 2 : 0 Казахстан
    10.06.2017 Черногория 4 : 1 Армения
    01.09.2017 Румыния 1 : 0 Армения
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