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    Петросян заявил, что Мхитаряну не нравилось работать с Моуринью

    Главный тренер сборной Армении Артур Петросян заявил, что у бывшего полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна были проблемы с главным тренером Жозе Моуринью.

    «Полагаю, у моего соотечественника с португальцем были проблемы в общении. В новом клубе все будет иначе. Генрих будет выполнять то, что ему свойственно. Я рад переходу Мхитаряна. Он сам мне говорил, что не хочет работать с Моуринью», – сказал Петросян.

    Напомним, что полузащитник перешел в лондонский «Арсенал».

    Источник: Goal.com

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    26.01.2018 12:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 26 января 2018, 15:42

      Я думал Евгения Петросян.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 12:54

      а с венгером наверно всю жизнь мечтал поработать

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