Петросян заявил, что Мхитаряну не нравилось работать с Моуринью

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян заявил, что у бывшего полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна были проблемы с главным тренером Жозе Моуринью.

«Полагаю, у моего соотечественника с португальцем были проблемы в общении. В новом клубе все будет иначе. Генрих будет выполнять то, что ему свойственно. Я рад переходу Мхитаряна. Он сам мне говорил, что не хочет работать с Моуринью», – сказал Петросян.

Напомним, что полузащитник перешел в лондонский «Арсенал».