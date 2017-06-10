Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Армения
Черногория - Армения: обзор матча 10 июня 2017
Черногория
10.06.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
4 : 1
Завершен
Армения
2'
Ф. Бечирай
28'
С. Йоветич
54'
С. Йоветич
82'
С. Йоветич
89'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Армения
89'
ГОЛ! 4:1!
Р. Корян
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
В. Йовович
85'
ГОЛ! 4:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ф. Бечирай
82'
79'
Желтая карточка
А. Григорян
Замена
Э. Климента
️️️️
Ж. Томашевич
75'
73'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
А. Шчекич
️️️️
Н. Вукчевич
71'
60'
Желтая карточка
Р. Корян
60'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Озбилиз
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ж. Томашевич
54'
45'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Г. Мкоян
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
В. Йовович
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
В. Йовович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
0
Никола Вукчевич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
5
Марко Баша
ЦЗ
21
Эмра Климента
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
0
Арам Айрапетян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
10
Нарек Асланян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-3-1-2
12
Петкович
6
Томашевич
22
Симич
15
Савич
23
Марушич
0
Вукчевич
8
Янкович
21
Косович
16
Йовович
10
Йоветич
11
Бечирай
3-3-3-1
12
Бегларян
3
Дагбашян
0
Мкоян
2
Восканян
13
Оганесян
5
Григорян
2
Андоньян
18
Мхитарян
0
Озбилиз
8
Пиццелли
9
Корян
16
Йовович
18
Хакшабанович
18
Хакшабанович
16
Йовович
6
Томашевич
21
Климента
21
Климента
6
Томашевич
0
Вукчевич
19
Шчекич
19
Шчекич
0
Вукчевич
8
Пиццелли
11
Барсегян
11
Барсегян
8
Пиццелли
0
Мкоян
17
Едигарян
17
Едигарян
0
Мкоян
0
Озбилиз
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Озбилиз
Остались в запасе
Черногория
Армения
20
Мирко Иванич
АП
1
Милан Миятович
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
5
Марко Баша
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
10
Нарек Асланян
ЦП
12
Григор Меликсетян
ВР
0
Арам Айрапетян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
22
Гор Малакян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Остались в запасе
20
Мирко Иванич
АП
1
Милан Миятович
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
5
Марко Баша
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
10
Нарек Асланян
ЦП
12
Григор Меликсетян
ВР
0
Арам Айрапетян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Армен Манучарян
ЦЗ
22
Гор Малакян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Артур Петросян
Статистика матча Черногория - Армения
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Черногория
Армения
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+