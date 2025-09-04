5 сентября в Подгорице состоится один из ключевых матчей пятого тура европейской квалификации чемпионата мира – Черногория на своeм поле примет лидера группы Чехию. Команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за прямой выход в финальную стадию, но их формы и результаты в последних матчах существенно различаются.

Черногория

Сборная Черногории после трeх туров располагается на третьем месте с шестью очками. Команда уверенно обыграла Гибралтар (3:1) и Фарерские острова (1:0), но в выездной встрече уступила Чехии (0:2), не продемонстрировав должного уровня сопротивления. Последний матч с Арменией (2:2) также выявил уязвимости в обороне – это уже 11 пропущенных голов в 13 последних играх, что говорит о системных проблемах в защите.

В атаке команда выглядит неплохо: 9 голов в 5 последних встречах – в среднем 1.80 за игру. Черногория умеет пользоваться стандартами и быстрыми атаками, но против более организованных соперников этого оказывается недостаточно. При родных трибунах сборная способна дать бой, но для победы потребуется идеальное исполнение.

Чехия

Чехия возглавляет группу, имея 9 очков после четырeх матчей. Команда демонстрирует стабильность: уверенные победы над Гибралтаром (4:0), Фарерами (2:1) и Черногорией (2:0) подкреплены хорошей реализацией – 11 голов за 5 матчей (в среднем 2.20). Однако поражение от Хорватии (1:5) в последнем туре стало тревожным сигналом, особенно с учeтом уязвимости обороны – 7 пропущенных за 5 матчей.

Чехия редко уходит с поля без забитых мячей: команда отличалась в каждой игре турнира. Несмотря на гостевой статус, чехи выступают уверенно и будут стремиться к очередной победе, чтобы не терять лидерства.

Факты о командах

Черногория

6 очков после 3 туров

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Ничья с Арменией в последнем матче (2:2)

Чехия

9 очков после 4 туров

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Единственное поражение – 1:5 от Хорватии

Прогноз на матч Черногория – Чехия

Чехия выглядит более зрелой и организованной командой, обладающей серьeзным атакующим потенциалом. Несмотря на разгром от Хорватии, чехи уверенно справляются с соперниками среднего уровня, что уже доказали в первой встрече с Черногорией. Хозяева, в свою очередь, показывают хорошие атакующие данные, но пропускают слишком много, особенно против фаворитов.

Ожидается матч с голами с обеих сторон. Черногория наверняка попытается воспользоваться домашним преимуществом и проблемами чешской обороны, но уровень гостей и их стабильность должны принести результат.

Рекомендованные ставки: