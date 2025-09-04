Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черногория – Чехия: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.88

04 сентября 2025 9:43
Черногория - Чехия
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа Чехии
Сделать ставку

5 сентября в Подгорице состоится один из ключевых матчей пятого тура европейской квалификации чемпионата мира – Черногория на своeм поле примет лидера группы Чехию. Команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за прямой выход в финальную стадию, но их формы и результаты в последних матчах существенно различаются.

Черногория

Сборная Черногории после трeх туров располагается на третьем месте с шестью очками. Команда уверенно обыграла Гибралтар (3:1) и Фарерские острова (1:0), но в выездной встрече уступила Чехии (0:2), не продемонстрировав должного уровня сопротивления. Последний матч с Арменией (2:2) также выявил уязвимости в обороне – это уже 11 пропущенных голов в 13 последних играх, что говорит о системных проблемах в защите.

В атаке команда выглядит неплохо: 9 голов в 5 последних встречах – в среднем 1.80 за игру. Черногория умеет пользоваться стандартами и быстрыми атаками, но против более организованных соперников этого оказывается недостаточно. При родных трибунах сборная способна дать бой, но для победы потребуется идеальное исполнение.

Чехия

Чехия возглавляет группу, имея 9 очков после четырeх матчей. Команда демонстрирует стабильность: уверенные победы над Гибралтаром (4:0), Фарерами (2:1) и Черногорией (2:0) подкреплены хорошей реализацией – 11 голов за 5 матчей (в среднем 2.20). Однако поражение от Хорватии (1:5) в последнем туре стало тревожным сигналом, особенно с учeтом уязвимости обороны – 7 пропущенных за 5 матчей.

Чехия редко уходит с поля без забитых мячей: команда отличалась в каждой игре турнира. Несмотря на гостевой статус, чехи выступают уверенно и будут стремиться к очередной победе, чтобы не терять лидерства.

Факты о командах

Черногория

  • 6 очков после 3 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • Ничья с Арменией в последнем матче (2:2)

Чехия

  • 9 очков после 4 туров
  • В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Единственное поражение – 1:5 от Хорватии

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
1
Забитых мячей
15
0.17
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Чехия
2 : 0
06.06.2025
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
1 : 4
20.06.2023
Чехия
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Черногория
0 : 3
10.09.2019
Чехия
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Чехия
3 : 0
10.06.2019
Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
Черногория
0 : 1
15.11.2011
Чехия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
Чехия
2 : 0
11.11.2011
Черногория
Показать все

Прогноз на матч Черногория – Чехия

Чехия выглядит более зрелой и организованной командой, обладающей серьeзным атакующим потенциалом. Несмотря на разгром от Хорватии, чехи уверенно справляются с соперниками среднего уровня, что уже доказали в первой встрече с Черногорией. Хозяева, в свою очередь, показывают хорошие атакующие данные, но пропускают слишком много, особенно против фаворитов.

Ожидается матч с голами с обеих сторон. Черногория наверняка попытается воспользоваться домашним преимуществом и проблемами чешской обороны, но уровень гостей и их стабильность должны принести результат.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Чехии – коэффициент 1.88
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Чехии больше 1.5 – коэффициент 1.75

1.88
Победа Чехии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чехия Черногория
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 