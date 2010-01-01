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    Сборная Черногории по футболу - Таблица

    Сайт http://fscg.me
    Стадион Под Горицом
    Тренер Миодраг Радулович
    Турниры:
    Группа B3 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Босния и Герцеговина 6 3 2 1 8:8 0 11
    2. Финляндия 6 2 2 2 8:6 +2 8
    3. Черногория 6 2 1 3 6:6 0 7
    4. Румыния 6 2 1 3 6:8 -2 7
    Группа B3 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Босния и Герцеговина 3 3 0 0 5:2 +3 9
    2. Румыния 3 2 0 1 5:4 +1 6
    3. Финляндия 3 1 2 0 4:2 +2 5
    4. Черногория 3 1 1 1 3:3 0 4
    Группа B3 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Черногория 3 1 0 2 3:3 0 3
    2. Финляндия 3 1 0 2 4:4 0 3
    3. Босния и Герцеговина 3 0 2 1 3:6 -3 2
    4. Румыния 3 0 1 2 1:4 -3 1
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