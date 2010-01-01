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    Сборная Болгарии по футболу - Таблица

    Сайт http://www.nationalteam.bg/bg/
    Тренер Ясен Петров
    Турниры:
    Группа C4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Грузия 6 5 1 0 16:3 +13 16
    2. Болгария 6 2 3 1 10:8 +2 9
    3. Северная Македония 6 2 1 3 7:7 0 7
    4. Гибралтар 6 0 1 5 3:18 -15 1
    Группа C4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Грузия 3 2 1 0 6:0 +6 7
    2. Болгария 3 1 1 1 8:7 +1 4
    3. Северная Македония 3 1 0 2 4:4 0 3
    4. Гибралтар 3 0 1 2 2:5 -3 1
    Группа C4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Грузия 3 3 0 0 10:3 +7 9
    2. Болгария 3 1 2 0 2:1 +1 5
    3. Северная Македония 3 1 1 1 3:3 0 4
    4. Гибралтар 3 0 0 3 1:13 -12 0
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