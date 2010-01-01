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    Состав сборной Болгарии по футболу

    Сайт http://www.nationalteam.bg/bg/
    Тренер Ясен Петров
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    13 Михайлов Николай Мерсин Идманюрду Мерсин Идманюрду Болгария Вра 34 3 0 0 0 0
    1 Наумов Даниэл Нет клуба Болгария Вра 24 2 0 0 0 0
    Вуцов Светослав Славия Славия Болгария Вра 20 1 0 0 0 0
    21 Недялков Антон Лудогорец Лудогорец Болгария Защ 29 5 0 0 0 0
    2 Христов Петко Специя Специя Болгария Защ 24 4 0 0 1 0
    2 Турицов Иван ЦСКА ЦСКА Болгария Защ 23 4 0 1 0 0
    12 Попов Виктор Черно Море Черно Море Болгария Защ 22 3 0 0 0 0
    4 Чорбаджийски Божидар ЦСКА ЦСКА Болгария Защ 27 2 0 0 0 0
    Йорданов Эдиссон Вестерло Вестерло Болгария Защ 29 2 0 0 1 0
    4 Антов Валентин Монца Монца Болгария Защ 22 2 1 0 0 0
    5 Христов Андреа Славия Славия Болгария Защ 24 2 0 0 1 0
    15 Галабов Пламен ЦСКА ЦСКА Болгария Защ 27 2 0 0 0 0
    22 Стефанов Илиян Левски Левски Болгария Пол 24 6 2 1 1 0
    15 Минчев Мартин Спарта Спарта Болгария Пол 21 5 0 0 2 0
    21 Крастев Филип Славия Славия Болгария Пол 21 5 0 1 1 0
    17 Миланов Георгий Фехервар Фехервар Болгария Пол 31 4 0 1 1 0
    19 Илиев Атанас Ботев Ботев Болгария Пол 28 4 1 0 0 0
    8 Неделев Тодор Ботев Ботев Болгария Пол 30 3 0 1 0 0
    18 Чочев Ивайло Нет клуба Болгария Пол 30 3 0 0 0 0
    14 Костадинов Георгий АПОЭЛ АПОЭЛ Болгария Пол 32 2 0 0 1 0
    Груев Илия Вердер Вердер Болгария Германия Пол 22 2 0 0 1 0
    11 Карабелев Янис Славия Славия Болгария Пол 27 2 0 0 0 0
    Краев Андриан Левски Левски Болгария Пол 24 2 0 0 1 0
    16 Малинов Кристиян Литекс Литекс Болгария Пол 28 1 0 0 0 0
    Йорданов Иван Лудогорец Лудогорец Болгария Пол 22 1 0 0 0 0
    7 Янков Доминик Лудогорец Лудогорец Болгария Пол 22 1 0 0 0 0
    11 Десподов Кирил Лудогорец Лудогорец Болгария Нап 26 5 3 0 1 0
    26 Минчев Георги Локомотив Локомотив Болгария Нап 27 3 1 0 0 0
    11 Кирилов Радослав Славия Славия Болгария Нап 30 2 1 2 1 0
    16 Петков Марин Левски Левски Болгария Нап 19 2 1 0 1 0
    9 Русев Георгий Нет клуба Болгария Нап 24 2 0 0 0 0
    Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 14, нападающих: 5
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