Статистика по турнирам:

Лига наций (2022-2023) Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2021) Отбор ЧЕ-2020 (2019) Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016-2017) Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014-2015) Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012-2013) Товарищеские матчи. Сборные (2010) Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010-2011) Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2010)