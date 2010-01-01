Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|13
|Михайлов Николай
|Мерсин Идманюрду
|Вра
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|Наумов Даниэл
|Нет клуба
|Вра
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|Вуцов Светослав
|Славия
|Вра
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Недялков Антон
|Лудогорец
|Защ
|29
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|Христов Петко
|Специя
|Защ
|24
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|Турицов Иван
|ЦСКА
|Защ
|23
|4
|0
|1
|0
|0
|12
|Попов Виктор
|Черно Море
|Защ
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Чорбаджийски Божидар
|ЦСКА
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|Йорданов Эдиссон
|Вестерло
|Защ
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|Антов Валентин
|Монца
|Защ
|22
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|Христов Андреа
|Славия
|Защ
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|15
|Галабов Пламен
|ЦСКА
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|22
|Стефанов Илиян
|Левски
|Пол
|24
|6
|2
|1
|1
|0
|15
|Минчев Мартин
|Спарта
|Пол
|21
|5
|0
|0
|2
|0
|21
|Крастев Филип
|Славия
|Пол
|21
|5
|0
|1
|1
|0
|17
|Миланов Георгий
|Фехервар
|Пол
|31
|4
|0
|1
|1
|0
|19
|Илиев Атанас
|Ботев
|Пол
|28
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|Неделев Тодор
|Ботев
|Пол
|30
|3
|0
|1
|0
|0
|18
|Чочев Ивайло
|Нет клуба
|Пол
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|14
|Костадинов Георгий
|АПОЭЛ
|Пол
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|Груев Илия
|Вердер
|Пол
|22
|2
|0
|0
|1
|0
|11
|Карабелев Янис
|Славия
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|Краев Андриан
|Левски
|Пол
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|16
|Малинов Кристиян
|Литекс
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|Йорданов Иван
|Лудогорец
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|Янков Доминик
|Лудогорец
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Десподов Кирил
|Лудогорец
|Нап
|26
|5
|3
|0
|1
|0
|26
|Минчев Георги
|Локомотив
|Нап
|27
|3
|1
|0
|0
|0
|11
|Кирилов Радослав
|Славия
|Нап
|30
|2
|1
|2
|1
|0
|16
|Петков Марин
|Левски
|Нап
|19
|2
|1
|0
|1
|0
|9
|Русев Георгий
|Нет клуба
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 14, нападающих: 5