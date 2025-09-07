07.09.2025, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
16
Азарови
4
Лочошвили
5
Гогличидзе
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
20
Гагнидзе
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
3-1-3-1-2
21
Вуцов
5
Димитров
0
Божинов
14
Недялков
8
Краев
6
Ценов
17
Миланов
12
16
Петков
20
10
Кирилов
6
Кочорашвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
6
Кочорашвили
9
Давиташвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
9
Давиташвили
2
Какабадзе
8
Ломинадзе
8
Ломинадзе
2
Какабадзе
7
Кварацхелия
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
8
Краев
4
Груев
4
Груев
8
Краев
12
7
Нюрнбергер
7
Нюрнбергер
12
17
Миланов
18
Чочев
18
Чочев
17
Миланов
16
Петков
23
Шопов
23
Шопов
16
Петков
20
9
Колев
9
Колев
20
Остались в запасе
Грузия
Болгария
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
23
Иван Дюлгеров
ВР
12
Димитар Митов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
12
Димитар Митов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Грузия - Болгария
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
3
18
Офсайды
2
2
Количество передач
627
414
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Болгарии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Болгария
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»