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  • Грузия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Грузия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 14:50
Грузия
07.09.2025, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Болгария
30' Х. Кварацхелия 44' Н. Гагнидзе 65' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
(К) ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
6
Эмил Ценов
ЦП
17
Георгий Миланов
(К) ЦП
12
Nikolay Minkov
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
20
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Грузия
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
12
Димитар Митов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Светослав Ковачев
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
16
Азарови
4
Лочошвили
5
Гогличидзе
2
Какабадзе
14
Меквабишвили
20
Гагнидзе
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
3-1-3-1-2
21
Вуцов
5
Димитров
0
Божинов
14
Недялков
8
Краев
6
Ценов
17
Миланов
12
16
Петков
20
10
Кирилов
6
Кочорашвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
6
Кочорашвили
9
Давиташвили
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
9
Давиташвили
2
Какабадзе
8
Ломинадзе
8
Ломинадзе
2
Какабадзе
7
Кварацхелия
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
8
Краев
4
Груев
4
Груев
8
Краев
12
7
Нюрнбергер
7
Нюрнбергер
12
17
Миланов
18
Чочев
18
Чочев
17
Миланов
16
Петков
23
Шопов
23
Шопов
16
Петков
20
9
Колев
9
Колев
20
Остались в запасе
Грузия
Болгария
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
23
Иван Дюлгеров
ВР
12
Димитар Митов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
12
Димитар Митов
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
20
Лукас Петков
ПВ
11
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Грузия - Болгария
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
3
18
Офсайды
2
2
Количество передач
627
414
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Болгарии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Болгария

Грузия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Болгария Грузия
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