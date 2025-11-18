Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болгария – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Болгария – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

18 ноября 2025, 21:35
Болгария
18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Грузия
10' Г. Русев 24' Ф. Крастев
88' Л. Лочошвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
12
Димитар Митов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Кирил Десподов
(К) ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Болгария
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
16
Марин Петков
ПВ
20
Vladimir Nikolov
ЦФ
Грузия
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
22
Юри Табатадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Митов
13
Велков
15
Петров
22
5
Димитров
4
Груев
20
14
Крастев
11
Десподов
11
Русев
10
3-1-2-3-1
1
Мамардашвили
13
Гочолеишвили
4
Лочошвили
4
Кашия
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
19
Цитаишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
11
Русев
17
Минчев
17
Минчев
11
Русев
14
Крастев
18
Чочев
18
Чочев
14
Крастев
22
23
Шопов
23
Шопов
22
11
Десподов
16
Петков
16
Петков
11
Десподов
10
20
20
10
8
Китеишвили
16
Абуашвили
16
Абуашвили
8
Китеишвили
9
Давиташвили
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
9
Давиташвили
14
Меквабишвили
11
Квилитая
11
Квилитая
14
Меквабишвили
Остались в запасе
Болгария
Грузия
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
19
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Александар Димитров
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
22
Юри Табатадзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
19
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
22
Юри Табатадзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Болгария - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
7
9
Количество передач
243
815
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
91
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Грузии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Грузия

Болгария – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Грузия Болгария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
7
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+