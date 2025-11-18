18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Болгария
Болгария
3-3-1-2-1
12
Митов
13
Велков
15
Петров
22
5
Димитров
4
Груев
20
14
Крастев
11
Десподов
11
Русев
10
3-1-2-3-1
1
Мамардашвили
13
Гочолеишвили
4
Лочошвили
4
Кашия
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
19
Цитаишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
11
Русев
17
Минчев
17
Минчев
11
Русев
14
Крастев
18
Чочев
18
Чочев
14
Крастев
22
23
Шопов
23
Шопов
22
11
Десподов
16
Петков
16
Петков
11
Десподов
10
20
20
10
8
Китеишвили
16
Абуашвили
16
Абуашвили
8
Китеишвили
9
Давиташвили
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
9
Давиташвили
14
Меквабишвили
11
Квилитая
11
Квилитая
14
Меквабишвили
Остались в запасе
Болгария
Грузия
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
19
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Александар Димитров
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
22
Юри Табатадзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
19
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
22
Юри Табатадзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Болгария - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
3
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
7
9
Количество передач
243
815
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
91
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Грузии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Грузия
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Источник: «Бомбардир»