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  • Турция – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Турция – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 18:50
Турция
15.11.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
2 : 0
Первый матч – 6 : 1
Завершен
Болгария
18' Х. Чалханоглу (П) 83' А. Чернев (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
18
Огуз Айдын
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болгария
12
Димитар Митов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
3
Атанас Чернев
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
20
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Андриан Краев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
11
Кирил Десподов
(К) ПВ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
19
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Дениз Гюль
ЦФ
Болгария
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
16
Марин Петков
ПВ
20
Vladimir Nikolov
ЦФ
3-3-3-1
1
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
2
Челик
20
Кадиоглу
16
Юкшек
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
10
Гюлер
18
Айдын
11
Йылдыз
4-2-1-2-1
12
Митов
3
Чернев
15
Петров
20
5
Димитров
4
Груев
8
Краев
14
Крастев
11
Десподов
11
Русев
10
Айхан
19
Каразор
19
Каразор
Айхан
2
Челик
22
Айхан
22
Айхан
2
Челик
3
Демирал
4
Акайдын
4
Акайдын
3
Демирал
20
Кадиоглу
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
10
Гюлер
7
Сари
7
Сари
10
Гюлер
8
Краев
18
Чочев
18
Чочев
8
Краев
11
Десподов
17
Минчев
17
Минчев
11
Десподов
10
16
Петков
16
Петков
10
11
Русев
20
20
11
Русев
Остались в запасе
Турция
Болгария
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Турция - Болгария
3
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
555
283
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Болгарии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Болгария

Турция – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Болгария Турция
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