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Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Болгарии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Болгария