15.11.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
3-3-3-1
1
Чакир
3
Демирал
14
Бартакжи
2
Челик
20
Кадиоглу
16
Юкшек
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
10
Гюлер
18
Айдын
11
Йылдыз
4-2-1-2-1
12
Митов
3
Чернев
15
Петров
20
5
Димитров
4
Груев
8
Краев
14
Крастев
11
Десподов
11
Русев
10
Айхан
19
Каразор
19
Каразор
Айхан
2
Челик
22
Айхан
22
Айхан
2
Челик
3
Демирал
4
Акайдын
4
Акайдын
3
Демирал
20
Кадиоглу
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
20
Кадиоглу
10
Гюлер
7
Сари
7
Сари
10
Гюлер
8
Краев
18
Чочев
18
Чочев
8
Краев
11
Десподов
17
Минчев
17
Минчев
11
Десподов
10
16
Петков
16
Петков
10
11
Русев
20
20
11
Русев
Остались в запасе
Турция
Болгария
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
23
Aleks Bozhev
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
19
Иван Йорданов
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Турция - Болгария
3
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
555
283
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Болгарии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Болгария
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Источник: «Бомбардир»