7 сентября на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси сборная Грузии сыграет с Болгарией в рамках шестого тура европейской квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают набирать очки и демонстрируют качественный атакующий футбол, тогда как болгарская команда переживает очередной кризис, не побеждая с ноября прошлого года.
Грузия
Грузинская сборная в отличной форме и регулярно показывает результативную игру. В пяти последних матчах команда забила 13 мячей и лишь однажды осталась без набранных очков – в драматичном матче с Турцией (2:3). Жорж Микаутадзе продолжает вести команду вперeд, оформив уже 13 голов в 23 матчах. Важно отметить, что грузины забивают в семи матчах подряд, в том числе и в товарищеских встречах, где одержали уверенные победы над Арменией и Фарерами. При этом оборона команды действует уверенно – всего 5 пропущенных мячей в последних пяти встречах.
Болгария
Сборная Болгарии снова проваливает отборочную кампанию. Команда не знает побед уже шесть матчей подряд и за этот отрезок пропустила 13 голов. Последний официальный поединок против Испании завершился болезненным поражением 0:3. До этого болгарские футболисты пропускали минимум по два мяча от Греции и Ирландии. Кирил Десподов остаeтся лидером нападения, но в условиях нестабильной игры команды его результативность не спасает ситуацию. Средняя результативность команды – менее одного гола за матч, при этом защита регулярно даeт сбои.
Факты о командах
Грузия
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем: 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает всего 1.00 гола за игру
- Выиграла 3 из 5 последних матчей
Болгария
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В среднем: 0.80 забито и 2.60 пропущено за игру
- Всего одна ничья в пяти последних играх
Прогноз на матч Грузия – Болгария
Форма команд резко контрастирует: Грузия на подъeме, с высокой результативностью и стабильной игрой в обороне. Болгария, напротив, не может наладить ни один из игровых аспектов – особенно это касается защиты. Хозяева явно фавориты встречи и обязаны реализовывать преимущество на своeм поле. Грузия играет быстро, агрессивно, с хорошей поддержкой болельщиков, и в текущих условиях имеет все шансы взять три очка. Болгария может найти свой гол за счeт индивидуальных действий, но на большее команда вряд ли способна.
Рекомендованные ставки:
- Победа Грузии – коэффициент 1.77
- Обе забьют – да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал Грузии больше 1.5 – коэффициент 1.90