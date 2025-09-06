7 сентября на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси сборная Грузии сыграет с Болгарией в рамках шестого тура европейской квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают набирать очки и демонстрируют качественный атакующий футбол, тогда как болгарская команда переживает очередной кризис, не побеждая с ноября прошлого года.

Грузия

Грузинская сборная в отличной форме и регулярно показывает результативную игру. В пяти последних матчах команда забила 13 мячей и лишь однажды осталась без набранных очков – в драматичном матче с Турцией (2:3). Жорж Микаутадзе продолжает вести команду вперeд, оформив уже 13 голов в 23 матчах. Важно отметить, что грузины забивают в семи матчах подряд, в том числе и в товарищеских встречах, где одержали уверенные победы над Арменией и Фарерами. При этом оборона команды действует уверенно – всего 5 пропущенных мячей в последних пяти встречах.

Болгария

Сборная Болгарии снова проваливает отборочную кампанию. Команда не знает побед уже шесть матчей подряд и за этот отрезок пропустила 13 голов. Последний официальный поединок против Испании завершился болезненным поражением 0:3. До этого болгарские футболисты пропускали минимум по два мяча от Греции и Ирландии. Кирил Десподов остаeтся лидером нападения, но в условиях нестабильной игры команды его результативность не спасает ситуацию. Средняя результативность команды – менее одного гола за матч, при этом защита регулярно даeт сбои.

Факты о командах

Грузия

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает всего 1.00 гола за игру

Выиграла 3 из 5 последних матчей

Болгария

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито и 2.60 пропущено за игру

Всего одна ничья в пяти последних играх

Прогноз на матч Грузия – Болгария

Форма команд резко контрастирует: Грузия на подъeме, с высокой результативностью и стабильной игрой в обороне. Болгария, напротив, не может наладить ни один из игровых аспектов – особенно это касается защиты. Хозяева явно фавориты встречи и обязаны реализовывать преимущество на своeм поле. Грузия играет быстро, агрессивно, с хорошей поддержкой болельщиков, и в текущих условиях имеет все шансы взять три очка. Болгария может найти свой гол за счeт индивидуальных действий, но на большее команда вряд ли способна.

Рекомендованные ставки: