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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Грузия
Болгария - Грузия: обзор матча 08 сентября 2021
Болгария
08.09.2021, среда, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Грузия
20'
Т. Неделев
34'
Д. Илиев (П)
44'
С. Делев
53'
А. Христов
77'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болгария - Грузия
77'
ГОЛ! 4:1!
З. Давиташвили
Замена
К. Крастев
️️️️
Д. Илиев
74'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Б. Цонев
74'
73'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
70'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Г. Цитаишвили
Замена
️️️️
И. Чочев
68'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
С. Делев
60'
Замена
Д. Янков
️️️️
Т. Неделев
60'
59'
Замена
В. Мамучашвили
️️️️
С. Алтунашвили
59'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Г. Чакветадзе
59'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
М. Даушвили
58'
Желтая карточка
М. Даушвили
Желтая карточка
С. Делев
57'
ГОЛ! 4:0!
А. Христов
Пас отдал
Т. Неделев
53'
ГОЛ! 3:0!
С. Делев
Пас отдал
Т. Неделев
44'
Желтая карточка
В. Божиков
36'
34'
Желтая карточка
О. Какабадзе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Илиев
34'
Желтая карточка
Б. Цонев
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Неделев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
7
Борислав Цонев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
7
Георгий Костадинов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
21
Калоян Крастев
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
18
Гиорги Зария
АП
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
4-3-1-2
13
Михайлов
15
Христов
15
Божиков
21
Велкоски
3
Христов
18
Чочев
8
Неделев
7
Цонев
22
Илиев
10
Делев
20
Илиев
4-3-2-1
1
Мамардашвили
3
Хвадагиани
3
Хочолава
2
Какабадзе
4
Лочошвили
6
Даушвили
8
Алтунашвили
10
Чакветадзе
2
Гиорбелидзе
19
Цитаишвили
22
Микаутадзе
7
Цонев
7
Костадинов
7
Костадинов
7
Цонев
8
Неделев
7
Янков
7
Янков
8
Неделев
20
Илиев
21
Крастев
21
Крастев
20
Илиев
10
Делев
10
Кирилов
10
Кирилов
10
Делев
8
Алтунашвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
8
Алтунашвили
6
Даушвили
6
Абурджания
6
Абурджания
6
Даушвили
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
19
Цитаишвили
11
Квилитая
11
Квилитая
19
Цитаишвили
Остались в запасе
Болгария
Грузия
1
Георгий Георгиев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
9
Атанас Илиев
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Гиорги Зария
АП
1
Георгий Лория
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Георгий Георгиев
ВР
1
Даниэл Наумов
ВР
9
Атанас Илиев
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
Остались в запасе
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Гиорги Зария
АП
1
Георгий Лория
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Болгария - Грузия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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