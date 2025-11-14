15 ноября Турция принимает Болгарию в матче Квалификации ЧМ, и на данный момент разница в уровне команд выглядит максимальной. Турция уверенно идет на втором месте и показывает результативный футбол, регулярно создавая большое количество моментов. Болгария же проводит один из самых слабых отборов: команда не набрала ни одного очка, пропустив 20 голов за пять последних встреч.

Турция

Сборная Турции находится в хорошем тонусе: победа над Грузией 4:1 стала уже третьей в отборе. Команда результативна – 13 забитых в пяти матчах (в среднем 2.60 за игру). Лидером остается Керем Актюркоглу: его 11 голов в 27 матчах подчеркивают уровень индивидуального мастерства.Слабое место – оборона: Турция пропускает в шести матчах подряд и допускает в среднем 2.20 гола за встречу на отрезке последних игр. Тем не менее общий баланс команды остается положительным за счет яркой и динамичной атаки.

Болгария

Болгария проводит провальный цикл: четыре поражения, 20 пропущенных и всего один забитый гол. Команда не справляется с давлением, ошибается в обороне и не может удерживать плотность линий. В среднем болгары пропускают 4.00 гола за матч, что делает защиту одной из самых слабых среди всех участников отбора.В атаке ситуация не лучше: всего 0.20 гола в среднем за последние пять встреч. Отсутствие системности, слабая реализация и проблемы с темпом делают команду предсказуемой для любого соперника.

Факты о командах

Турция

В последних 5 матчах: 2.60 забито, 2.20 пропущено

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 6 матчах подряд

13 голов за 5 встреч

Болгария

Проигрывает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 0.20 забито, 4.00 пропущено

Пропускает в 9 матчах подряд

20 пропущенных за 5 встреч

Прогноз на матч Турция – Болгария

Разница в уровне слишком велика: Турция играет агрессивно, быстро и качественно в атаке, а Болгария не может справиться с соперниками даже среднего уровня. В этой встрече хозяева должны доминировать как по владению, так и по количеству опасных моментов. Ожидается высокая результативность Турции – команда регулярно использует слабости соперника, а Болгария вновь рискует провалиться в обороне.Даже с учетом проблем Турции в защите сложно представить сценарий, в котором гости смогут навязать борьбу: их атакующий потенциал практически отсутствует, а организация игры уступает сопернику во всем.

Рекомендованные ставки