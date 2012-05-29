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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Болгария - Турция
Болгария - Турция: обзор матча 29 мая 2012
Болгария
29.05.2012, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болгария - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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