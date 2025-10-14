14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-3-2-1
23
Симон
3
Гримальдо
3
Ле Норман
14
Ляпорт
12
Порро
20
Педри
6
Мерино
18
Субименди
15
Баэна
21
Оярсабаль
3
Омородион
4-1-2-2-1
21
Вуцов
3
Чернев
21
Велкоски
20
15
Христов
4
Груев
17
Минчев
14
Крастев
11
Десподов
23
Шопов
10
Кирилов
3
Ле Норман
4
Вивиан
4
Вивиан
3
Ле Норман
20
Педри
2
Барриос
2
Барриос
20
Педри
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
15
Баэна
11
Пино
11
Пино
15
Баэна
3
Омородион
9
Иглесиас
9
Иглесиас
3
Омородион
23
Шопов
22
22
23
Шопов
4
Груев
8
Краев
8
Краев
4
Груев
17
Минчев
16
Петков
16
Петков
17
Минчев
11
Десподов
20
20
11
Десподов
10
Кирилов
10
10
10
Кирилов
Остались в запасе
Испания
Болгария
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Димитар Митов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
Остались в запасе
12
Димитар Митов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Испания - Болгария
Всего ударов по воротам
33
3
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
6
Офсайды
3
0
Количество передач
817
239
Сейвы
0
8
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
24
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.99
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Болгарии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Болгария
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транлировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»