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  • Испания – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Испания – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Испания
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 8 тур
4 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Болгария
35' М. Мерино 57' М. Мерино 79' А. Чернев (АГ) 90+2' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
3
Атанас Чернев
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
11
Кирил Десподов
(К) ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Пабло Барриос
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Болгария
12
Димитар Митов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
22
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
20
Vladimir Nikolov
ЦФ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
4-3-2-1
23
Симон
3
Гримальдо
3
Ле Норман
14
Ляпорт
12
Порро
20
Педри
6
Мерино
18
Субименди
15
Баэна
21
Оярсабаль
3
Омородион
4-1-2-2-1
21
Вуцов
3
Чернев
21
Велкоски
20
15
Христов
4
Груев
17
Минчев
14
Крастев
11
Десподов
23
Шопов
10
Кирилов
3
Ле Норман
4
Вивиан
4
Вивиан
3
Ле Норман
20
Педри
2
Барриос
2
Барриос
20
Педри
18
Субименди
20
Гарсия
20
Гарсия
18
Субименди
15
Баэна
11
Пино
11
Пино
15
Баэна
3
Омородион
9
Иглесиас
9
Иглесиас
3
Омородион
23
Шопов
22
22
23
Шопов
4
Груев
8
Краев
8
Краев
4
Груев
17
Минчев
16
Петков
16
Петков
17
Минчев
11
Десподов
20
20
11
Десподов
10
Кирилов
10
10
10
Кирилов
Остались в запасе
Испания
Болгария
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Димитар Митов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Хесус Родригес
ЛВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
Остались в запасе
12
Димитар Митов
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Viktor Popov
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Испания - Болгария
Всего ударов по воротам
33
3
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
6
Офсайды
3
0
Количество передач
817
239
Сейвы
0
8
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
24
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.99
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Болгарии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Болгария

Испания – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Болгария Испания
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