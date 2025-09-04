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  • Болгария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

Болгария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025

4 сентября 2025, 20:35
Болгария
04.09.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
0 : 3
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Испания
5' М. Оярсабаль 30' М. Кукурелья 38' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
14
Антон Недялков
(К) ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ОП
4
Илия Груев
ОП
22
Эмил Ценов
ЦП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
12
Nikolay Minkov
ЦП
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Педри
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Болгария
1
Димитар Митов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
0
Росен Божинов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
9
Vladimir Nikolov
ЦФ
Испания
1
Давид Рая
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
25
Хесус Родригес
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
2-2-4-2
21
Вуцов
14
Недялков
5
Димитров
15
Панайотов
4
Груев
22
Ценов
18
Чочев
12
7
Нюрнбергер
9
Колев
10
Кирилов
4-3-3
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
6
Хейсен
24
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
20
Педри
19
Ямаль
17
Уильямс
21
Оярсабаль
7
Нюрнбергер
0
Божинов
0
Божинов
7
Нюрнбергер
18
Чочев
17
Миланов
17
Миланов
18
Чочев
10
Кирилов
17
Минчев
17
Минчев
10
Кирилов
15
Панайотов
16
Петков
16
Петков
15
Панайотов
9
Колев
9
9
9
Колев
3
Ле Норман
22
Кубарси
22
Кубарси
3
Ле Норман
12
Порро
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Порро
18
Субименди
16
Родри
16
Родри
18
Субименди
17
Уильямс
10
Ольмо
10
Ольмо
17
Уильямс
19
Ямаль
25
Родригес
25
Родригес
19
Ямаль
Остались в запасе
Болгария
Испания
1
Димитар Митов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
11
Кирил Десподов
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
1
Давид Рая
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
1
Димитар Митов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
11
Кирил Десподов
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Рая
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Болгария - Испания
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
17
Офсайды
4
1
Количество передач
228
818
Сейвы
8
0
Точность передач %
69
92
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.41

Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Испании, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Испания

Болгария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025​​​​​​​

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Испания Болгария
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