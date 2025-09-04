04.09.2025, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Болгария
Болгария
2-2-4-2
21
Вуцов
14
Недялков
5
Димитров
15
Панайотов
4
Груев
22
Ценов
18
Чочев
12
7
Нюрнбергер
9
Колев
10
Кирилов
4-3-3
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
6
Хейсен
24
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
20
Педри
19
Ямаль
17
Уильямс
21
Оярсабаль
7
Нюрнбергер
0
Божинов
0
Божинов
7
Нюрнбергер
18
Чочев
17
Миланов
17
Миланов
18
Чочев
10
Кирилов
17
Минчев
17
Минчев
10
Кирилов
15
Панайотов
16
Петков
16
Петков
15
Панайотов
9
Колев
9
9
9
Колев
3
Ле Норман
22
Кубарси
22
Кубарси
3
Ле Норман
12
Порро
2
Карвахаль
2
Карвахаль
12
Порро
18
Субименди
16
Родри
16
Родри
18
Субименди
17
Уильямс
10
Ольмо
10
Ольмо
17
Уильямс
19
Ямаль
25
Родригес
25
Родригес
19
Ямаль
Остались в запасе
Болгария
Испания
1
Димитар Митов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
11
Кирил Десподов
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
1
Давид Рая
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
1
Димитар Митов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
11
Кирил Десподов
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Рая
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Болгария - Испания
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
17
Офсайды
4
1
Количество передач
228
818
Сейвы
8
0
Точность передач %
69
92
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.23
3.41
Смотреть прямую трансляцию матча Болгария против Испании, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Испания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»