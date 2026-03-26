26.03.2026, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
3-1-2-3-1
1
Мамардашвили
13
Бериашвили
4
Лочошвили
2
Гадрани
14
Меквабишвили
10
Китеишвили
20
Гагнидзе
7
Кварацхелия
19
Цитаишвили
15
Мамагеишвили
22
Микаутадзе
4-1-3-2
1
Перец
2
Даса
13
12
Лемкин
3
Ревиво
8
Перец
10
Халаили
11
Глух
16
Каничовски
7
Перец
9
Барибо
14
Меквабишвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
14
Меквабишвили
10
Китеишвили
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Китеишвили
2
Гадрани
17
Квернадзе
17
Квернадзе
2
Гадрани
22
Микаутадзе
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
22
Микаутадзе
1
Перец
18
Глазер
18
Глазер
1
Перец
2
Даса
0
Мизрахи
0
Мизрахи
2
Даса
8
Перец
6
Гандельман
6
Гандельман
8
Перец
13
5
Начмиас
5
Начмиас
13
10
Халаили
17
17
10
Халаили
16
Каничовски
7
Шуа
7
Шуа
16
Каничовски
9
Барибо
9
Тургеман
9
Тургеман
9
Барибо
Остались в запасе
Грузия
Израиль
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Нив Элиаси
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
12
Itamar Noy
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
12
Itamar Noy
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Грузия - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Сейвы
1
1
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Грузия против Израиля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Израиль
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Источник: «Бомбардир»