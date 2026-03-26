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  • Грузия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Грузия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 18:50
Грузия
26.03.2026, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Израиль
36' Х. Кварацхелия 54' Х. Кварацхелия
60' Г. Мизрахи 64' О. Гандельман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Отар Китеишвили
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
13
Nikita Stoioanov
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
10
Анан Халаили
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Грузия
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
9
Зурико Давиташвили
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
0
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
12
Itamar Noy
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Мамардашвили
13
Бериашвили
4
Лочошвили
2
Гадрани
14
Меквабишвили
10
Китеишвили
20
Гагнидзе
7
Кварацхелия
19
Цитаишвили
15
Мамагеишвили
22
Микаутадзе
4-1-3-2
1
Перец
2
Даса
13
12
Лемкин
3
Ревиво
8
Перец
10
Халаили
11
Глух
16
Каничовски
7
Перец
9
Барибо
14
Меквабишвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
14
Меквабишвили
10
Китеишвили
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Китеишвили
2
Гадрани
17
Квернадзе
17
Квернадзе
2
Гадрани
22
Микаутадзе
21
Гулиашвили
21
Гулиашвили
22
Микаутадзе
1
Перец
18
Глазер
18
Глазер
1
Перец
2
Даса
0
Мизрахи
0
Мизрахи
2
Даса
8
Перец
6
Гандельман
6
Гандельман
8
Перец
13
5
Начмиас
5
Начмиас
13
10
Халаили
17
17
10
Халаили
16
Каничовски
7
Шуа
7
Шуа
16
Каничовски
9
Барибо
9
Тургеман
9
Тургеман
9
Барибо
Остались в запасе
Грузия
Израиль
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Нив Элиаси
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
12
Itamar Noy
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
4
Ор Блориан
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
12
Itamar Noy
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Грузия - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Сейвы
1
1
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Грузия против Израиля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Израиль

Грузия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Израиль Грузия
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