03.06.2026, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-1-2-2-1
1
Шерри
3
Митай
6
Джимсити
5
Айети
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
21
Ходжа
24
Мехмети
9
Броя
4-3-3
1
Перец
2
Даса
12
Лемкин
13
3
Ревиво
16
Каничовски
11
Глух
10
Соломон
9
Тургеман
7
Перец
17
4
Хюсай
2
Хадрой
2
Хадрой
4
Хюсай
20
Рамадани
16
Шеху
16
Шеху
20
Рамадани
8
Асллани
7
7
8
Асллани
24
Мехмети
10
Байрами
10
Байрами
24
Мехмети
14
Лячи
22
Хаса
22
Хаса
14
Лячи
9
Броя
19
Даку
19
Даку
9
Броя
21
Ходжа
25
25
21
Ходжа
1
Перец
18
Глазер
18
Глазер
1
Перец
17
6
Лави
6
Лави
17
2
Даса
0
Мизрахи
0
Мизрахи
2
Даса
13
4
Блориан
4
Блориан
13
12
Лемкин
5
Начмиас
5
Начмиас
12
Лемкин
3
Ревиво
15
15
3
Ревиво
16
Каничовски
8
8
16
Каничовски
11
Глух
21
Шахар
21
Шахар
11
Глух
7
Перец
20
20
7
Перец
9
Тургеман
19
Токломати
19
Токломати
9
Тургеман
10
Соломон
22
22
10
Соломон
Остались в запасе
Албания
Израиль
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Ассаф Цур
ВР
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
23
Ассаф Цур
ВР
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Албания - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
658
465
Сейвы
2
0
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию Албания против Израиля, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Израиль
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»