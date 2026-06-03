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  • Албания – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Албания – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 19:50
Албания
03.06.2026, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Израиль
73' О. Глух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Ален Шерри
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
24
Анис Мехмети
АП
21
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
13
Nikita Stoioanov
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
10
Манор Соломон
ЛВ
17
Stav Torial
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Албания
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
7
Adrion Pajaziti
ЦП
10
Недим Байрами
АП
22
Луис Хаса
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
25
Cristian Shpendi
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Израиль
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
6
Нета Лави
ЦЗ
0
Гай Мизрахи
ЦЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
15
Itay Rotman
ЦЗ
8
Yarin Levi
ЦП
21
Идо Шахар
ЦП
20
Tay Abed Kassus
ЦП
19
Идан Токломати
ЦФ
22
Saied Abu Farchi
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шерри
3
Митай
6
Джимсити
5
Айети
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
14
Лячи
21
Ходжа
24
Мехмети
9
Броя
4-3-3
1
Перец
2
Даса
12
Лемкин
13
3
Ревиво
16
Каничовски
11
Глух
10
Соломон
9
Тургеман
7
Перец
17
4
Хюсай
2
Хадрой
2
Хадрой
4
Хюсай
20
Рамадани
16
Шеху
16
Шеху
20
Рамадани
8
Асллани
7
7
8
Асллани
24
Мехмети
10
Байрами
10
Байрами
24
Мехмети
14
Лячи
22
Хаса
22
Хаса
14
Лячи
9
Броя
19
Даку
19
Даку
9
Броя
21
Ходжа
25
25
21
Ходжа
1
Перец
18
Глазер
18
Глазер
1
Перец
17
6
Лави
6
Лави
17
2
Даса
0
Мизрахи
0
Мизрахи
2
Даса
13
4
Блориан
4
Блориан
13
12
Лемкин
5
Начмиас
5
Начмиас
12
Лемкин
3
Ревиво
15
15
3
Ревиво
16
Каничовски
8
8
16
Каничовски
11
Глух
21
Шахар
21
Шахар
11
Глух
7
Перец
20
20
7
Перец
9
Тургеман
19
Токломати
19
Токломати
9
Тургеман
10
Соломон
22
22
10
Соломон
Остались в запасе
Албания
Израиль
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
23
Ассаф Цур
ВР
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
23
Simon Simoni
ВР
12
Панайот Кирко
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
15
Клисман Цаке
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Остались в запасе
23
Ассаф Цур
ВР
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Албания - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
658
465
Сейвы
2
0
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию Албания против Израиля, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Израиль

Албания – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Израиль Албания
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