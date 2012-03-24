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Новости сборной Израиля по футболу
Лига наций
Стадион:
Тедди
Сайт:
http://www.israel-football.org.il
Тренер:
Алон Хазан
Состав
Статистика
Новости
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Расписание
Таблица
Трансляция
Албания – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Албания – Израиль: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.55
2 июня
Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА
1 мая
7
Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА
1 мая
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая
11
Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль
26 марта
1
Трансляция
Грузия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций
24 марта
12
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Заявление Израиля о возможном отстранении от международных турниров
2 марта
13
В Израиле отменили все матчи
28 февраля
7
Трансляция
Израиль – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 21:35
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 20:35
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
2025.10.13 21:47
4
Италия – Израиль: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.13 10:02
Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти
2025.10.11 20:52
1
Трансляция
Норвегия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 17:50
Реакция РФС на решение ФИФА не отстранять Израиль
2025.10.11 09:56
3
Норвегия – Израиль: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.10 09:28
Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа
2025.10.10 00:24
1
Кафанов отреагировал на желание Израиля переманить вратаря сборной России
2025.10.08 00:36
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем
2025.10.07 23:47
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
2025.10.06 00:21
5
Колосков отреагировал на решение ФИФА по Израилю
2025.10.04 20:06
Колобков – о словах Инфантино про Израиль: «Было б здорово услышать это в 2022 году»
2025.10.03 20:46
1
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
4
«Мерзкие лицемерные лживые крысы»: реакция на решение ФИФА по Израилю
2025.10.02 18:29
19
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино
2025.10.02 18:18
23
1
2
3
4
5
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