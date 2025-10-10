Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.

Он отметил достижения американского лидера в урегулировании конфликта в секторе Газа.

«Поздравляю США и президента Дональда Трампа, Катар, Египет, Турцию и все страны, которые сотрудничали в достижении прекращения огня и соглашения по первому этапу мирного процесса на Ближнем Востоке.

Мир – это отличная новость, которая дает новую надежду всем. Теперь все люди во всем мире должны полностью поддержать этот мирный процесс.

Президент Дональд Трамп определенно заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия.

Единство было ключевой темой дискуссий на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов, и, хотя это не связано с футболом напрямую, я должен был начать свое выступление с заявления о том, как я рад услышать новости об этих обнадеживающих событиях на Ближнем Востоке», – написал Инфантино в соцсетях.