11.10.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
8
Берге
6
Берг
20
Нуса
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
4-2-3-1
1
Перец
2
Даса
4
Блориан
5
Начмиас
3
Ревиво
16
Абу Фани
10
Битон
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
15
Перец
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
6
Берг
19
Осгор
19
Осгор
6
Берг
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
22
Бобб
19
Доннум
19
Доннум
22
Бобб
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
5
Начмиас
4
Балтакса
4
Балтакса
5
Начмиас
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
16
Абу Фани
12
12
16
Абу Фани
10
Битон
9
Барибо
9
Барибо
10
Битон
11
Глух
19
Тургеман
19
Тургеман
11
Глух
Остались в запасе
Норвегия
Израиль
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
0
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
0
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Остались в запасе
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Норвегия - Израиль
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
475
408
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Израиля, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Израиль
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»