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  • Норвегия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Норвегия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 17:50
Норвегия
11.10.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
5 : 0
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Израиль
18' А. Халаили (АГ) 27' Э. Холанд 28' И. Начмиас (АГ) 63' Э. Холанд 72' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
22
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Анан Халаили
ПВ
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
0
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Тело Осгор
АП
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Израиль
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
8
Берге
6
Берг
20
Нуса
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
4-2-3-1
1
Перец
2
Даса
4
Блориан
5
Начмиас
3
Ревиво
16
Абу Фани
10
Битон
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
15
Перец
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
6
Берг
19
Осгор
19
Осгор
6
Берг
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
22
Бобб
19
Доннум
19
Доннум
22
Бобб
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
5
Начмиас
4
Балтакса
4
Балтакса
5
Начмиас
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
16
Абу Фани
12
12
16
Абу Фани
10
Битон
9
Барибо
9
Барибо
10
Битон
11
Глух
19
Тургеман
19
Тургеман
11
Глух
Остались в запасе
Норвегия
Израиль
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
0
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
0
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Остались в запасе
23
Ассаф Цур
ВР
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
17
Stav Torial
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Норвегия - Израиль
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
475
408
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Израиля, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Израиль

Норвегия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Норвегия
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