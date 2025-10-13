Италия – Израиль: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.80

14 октября на стадионе «Фриули» в Удине состоится матч восьмого тура квалификации чемпионата мира, где сборная Италии примет Израиль. Обе команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за выход на мундиаль. Италия уверенно набирает очки и демонстрирует мощный атакующий футбол, тогда как Израиль старается сохранить место в тройке, несмотря на нестабильные результаты.

Италия

Сборная Италии под руководством нового тренера наконец обрела стабильность. После неудачного старта команда выиграла четыре матча подряд, включая выездную победу над Эстонией (3:1). За последние пять встреч Италия забила 15 мячей, в среднем по три за игру, пропустив при этом восемь. Мойзе Кин находится в отличной форме – семь голов в двенадцати матчах. Итальянцы активно используют фланги, комбинируют через центр и при этом остаются опасны при стандартах. Главная проблема – не всегда надeжная оборона: даже аутсайдеры находят шансы против высоко расположенной линии защиты.

Израиль

Израиль подаeт противоречивые сигналы. С одной стороны, команда уверенно действует в атаке – 12 забитых мячей за пять последних игр. С другой – катастрофическая нестабильность в защите, что особенно проявилось в матче против Норвегии (0:5). В среднем Израиль пропускает 2.2 гола за игру, но при этом регулярно забивает, сохраняя угрозу в быстрых переходах и контратаках. Мохаммад Абу-Фани и его партнeры в центре поля остаются ключевыми фигурами, способными быстро выводить мяч в финальную треть. Однако отсутствие плотности в обороне может стать решающим фактором против атакующей машины Италии.

Факты о командах

Италия

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 1.60 пропущено

Забивает в 4 матчах подряд

15 голов за 5 последних игр

Стабильная результативность при игре дома

Израиль

В среднем: 2.40 забито, 2.20 пропущено

12 голов за 5 последних игр

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 5 матчах подряд

Акцент на скоростные контратаки

Прогноз на матч Италия – Израиль

Обе сборные делают ставку на атаку, поэтому игра обещает быть зрелищной. Италия обладает более сбалансированным составом и действует агрессивнее на чужой половине, в то время как Израиль может воспользоваться ошибками соперника при обороне. Вероятнее всего, хозяева одержат очередную победу, но матч не будет «сухим» – гости способны ответить хотя бы одним точным ударом. Ожидается результативная встреча с преимуществом итальянцев.

Рекомендованные ставки