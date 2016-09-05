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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Италия
Израиль - Италия: обзор матча 05 сентября 2016
Израиль
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 1 тур
1 : 3
Завершен
Италия
35'
Т. Бен-Хаим
14'
Г. Пелле
31'
А. Кандрева (П)
83'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Италия
83'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Г. Пелле
70'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Эдер
67'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Кандрева
Замена
Р. Кехат
️️️️
Т. Бен-Хаим
64'
63'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
О. Атцили
️️️️
Н. Биттон
58'
55'
Вторая желтая
Д. Кьеллини
Замена
Р. Гершон
️️️️
Э. Тиби
50'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бен-Хаим
Пас отдал
Т. Хемед
35'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кандрева
28'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пелле
Пас отдал
Л. Антонелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Давид Гореш
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Бен Биттон
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Рами Гершон
ВР
1
Борис Клейман
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
14
Фирас Муграби
ЦП
15
Омер Атцили
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-3-2-2
18
Гореш
21
Тиби
3
Бен-Хаим
22
Биттон
22
Давидзаде
4
Биттон
0
Тзедек
7
Каял
13
Йейни
8
Хемед
7
Захави
4-4-2
1
Буффон
3
Кьеллини
3
Антонелли
15
Барцальи
19
Бонуччи
6
Кандрева
7
Бонавентура
18
Пароло
6
Верратти
17
Эдер
9
Пелле
21
Тиби
5
Гершон
5
Гершон
21
Тиби
4
Биттон
15
Атцили
15
Атцили
4
Биттон
3
Бен-Хаим
19
Кехат
19
Кехат
3
Бен-Хаим
7
Бонавентура
5
Огбонна
5
Огбонна
7
Бонавентура
6
Кандрева
24
Флоренци
24
Флоренци
6
Кандрева
17
Эдер
17
Иммобиле
17
Иммобиле
17
Эдер
Остались в запасе
Израиль
Италия
14
Фирас Муграби
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
14
Фирас Муграби
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Израиль - Италия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Сэмми Офер Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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