Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Элиша Леви

    Тренер
    Имя Элиша
    Фамилия Леви
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 18 ноября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Израиль 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.10.2019 Австрия 3 : 1 Израиль
    15.10.2019 Израиль 3 : 1 Латвия
    16.11.2019 Израиль 1 : 2 Польша
    19.11.2019 Северная Македония 1 : 0 Израиль
    • Читайте нас: 
    11