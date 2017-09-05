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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Израиль
Италия - Израиль: обзор матча 05 сентября 2017
Италия
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
53'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Израиль
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
86'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Кандрева
53'
38'
Желтая карточка
А. Коэн
Желтая карточка
М. Верратти
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
0
Андреа Конти
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
22
Марван Кабха
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Эдер
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
0
Конти
0
Астори
15
Барцальи
13
Дармиан
16
Де Росси
6
Верратти
6
Кандрева
10
Инсинье
9
Белотти
17
Иммобиле
3-5-1
1
Харуш
22
Давидзаде
0
Тзедек
0
Келтьенс
6
Натхо
5
Меликсон
22
Кабха
8
Коэн
9
Рафаэлов
11
Шехтер
Остались в запасе
Италия
Израиль
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Эдер
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Омри Глазер
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Эдер
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Омри Глазер
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
0
Йосси Бенаюн
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Италия - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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