Колобков – о словах Инфантино про Израиль: «Было б здорово услышать это в 2022 году»

Бывший министр спорта России Павел Колобков уличил Джанни Инфантино в непоследовательности.

Ранее президент ФИФА объяснил, почему отстранения Израиля не будет: «Футбол должен объединять, а не разъединять людей».

«Прекрасные слова, искренне так считаю. Было б здорово услышать эти слова в 2022 году – про сборную России, про РФС.

Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать. Так что пожелаю господину Инфантино не только красноречия, но и последовательности. И смелости», – написал Колобков в своем телеграм-канале.