ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не будет отстранять Израиль от турниров.

«Мы стараемся использовать силу футбола для объединения людей, участвующих в конфликтах. Самый важный посыл, который может передать футбол в нынешнее время – это мир и единство.

Футбол должен объединять, а не разъединять людей», – сказал Инфантино.