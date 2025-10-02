ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не будет отстранять Израиль от турниров.
«Мы стараемся использовать силу футбола для объединения людей, участвующих в конфликтах. Самый важный посыл, который может передать футбол в нынешнее время – это мир и единство.
Футбол должен объединять, а не разъединять людей», – сказал Инфантино.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
- Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
- Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.
Источник: Mundo Deportivo