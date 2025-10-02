Введите ваш ник на сайте
ФИФА не стала отстранять Израиль: объяснения от Инфантино

Вчера, 18:18
29

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не будет отстранять Израиль от турниров.

«Мы стараемся использовать силу футбола для объединения людей, участвующих в конфликтах. Самый важный посыл, который может передать футбол в нынешнее время – это мир и единство.

Футбол должен объединять, а не разъединять людей», – сказал Инфантино.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Ранее в ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров, назвав действия израильских военных «геноцидом на оккупированной палестинской территории».
  • Список стран, которые поддерживают спортивные санкции в отношении Израиля, можно посмотреть здесь.

Источник: Mundo Deportivo
Весь мир Израиль Инфантино Джанни
АК 68
1759419297
Скажи честно, что вам не велели отстранять Израиль, а если ослушаетесь, то у вас будут проблемы, как в своё время Блаттер и Платини осмелилась ч м по футболу отдать России вопреки призывам с ш а, и сразу же их обвинили во всех тяжких и осудили.
Ответить
Glebaj
1759421150
Грёьаные лицемеры
Ответить
Freyd
1759421907
Долбоящер лысый
Ответить
swot1205
1759422842
печальные люди!
Ответить
Дубина
1759423263
Шкура продажная! Это вам боком вылезет!
Ответить
slavа0508
1759423403
Лицемеры ...двойные стандарты в действие ...
Ответить
slavа0508
1759423531
Во как !!!Спорт вне политики ???Что то мы это не заметили ...
Ответить
Красногорск_Фан
1759424185
Скорее уже Палестину отстранят за то что подло посмела защищаться.
Ответить
BRO_football
1759430943
Эх, хотел бы я харкнуть в лицо этому Инфантино.
Ответить
Oldtrafford83
1759467606
Очередное дно лицемерия пробито, впрочем нечего нового))
Ответить
18+
