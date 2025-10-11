Реакция РФС на решение ФИФА не отстранять Израиль

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение ФИФА не отстранять Израиль от международного футбола.

«Израиль отстранять не нужно, нужно вернуть Россию. Спорт действительно должен быть вне политики. Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная.

Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию», – сказал Митрофанов.