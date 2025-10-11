Реакция РФС на решение ФИФА не отстранять Израиль

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение ФИФА не отстранять Израиль от международного футбола.
«Израиль отстранять не нужно, нужно вернуть Россию. Спорт действительно должен быть вне политики. Могу поддержать позицию президента ФИФА, просто нужно, чтобы она была последовательная.
Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию», – сказал Митрофанов.
- Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
- В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.
- В отличие от Израиля, Россию отстранили в 2022 году.
Источник: «Матч ТВ»