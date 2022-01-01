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Израиль
Состав
Состав сборной Израиля по футболу
Лига наций
Стадион:
Тедди
Сайт:
http://www.israel-football.org.il
Тренер:
Алон Хазан
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Перец Д.
Саутгемптон
Вра
26
€ 4 млн
3
Ревиво Р.
Эльче
Защ
23
€ 4.5 млн
12
Лемкин С.
Твенте
Защ
23
€ 6 млн
13
N.
Динамо Бухарест
Защ
-
2
Даса Э.
НЕК
Защ
33
€ 0.7 млн
16
Каничовски Г.
Ференцварош
Пол
29
€ 4 млн
11
Глух О.
Аякс
Пол
22
€ 13 млн
10
Соломон М.
Вест Хэм
Нап
27
€ 8 млн
17
S.
Хапоэль ТА
Нап
-
7
Перец Э.
Хапоэль БШ
Пол
29
€ 1.7 млн
9
Тургеман Д.
Нью-Инглэнд Революшн
Нап
22
€ 4.5 млн
23
Цур А.
Хапоэль ТА
Вра
28
€ 0.7 млн
18
Глазер О.
Црвена Звезда
Вра
30
€ 1.5 млн
6
Лави Н.
Матида Зельвия
Пол
30
€ 0.8 млн
0
Мизрахи Г.
Хапоэль БШ
Защ
25
€ 1.3 млн
4
Блориан О.
Канзаc Сити
Защ
26
€ 2 млн
5
Начмиас И.
Лудогорец
Защ
29
€ 0.7 млн
15
Ротман И.
Хапоэль БШ
Защ
24
€ 0.4 млн
8
Y.
Бейтар
Пол
-
21
Шахар И.
Маккаби
Пол
25
€ 1.5 млн
20
T.
Вальядолид
Пол
-
19
Токломати И.
Шарлотт
Нап
22
€ 4.5 млн
0
Абу-Фархи С.
Колорадо
Нап
20
€ 2 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 5
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