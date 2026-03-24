Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб заявил о недовольстве санкциями против Израильской футбольной ассоциации.

На прошлой неделе ФИФА отказалась отстранять израильские команды от участия в международных турнирах.

Петиция палестинцев рассматривалась почти полтора года – с октября 2024-го.

При этом израильтян оштрафовали на 150 тысяч швейцарских франков (около 165 тысяч евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения обязательств по борьбе с дискриминацией».

«Мы отстаиваем свои права и продолжаем наши усилия по обеспечению того, чтобы федерация футбола Израиля была исключена из всех международных организаций», – сказал Раджуб.