  • Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций

Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций

24 марта, 20:59
18

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб заявил о недовольстве санкциями против Израильской футбольной ассоциации.

  • На прошлой неделе ФИФА отказалась отстранять израильские команды от участия в международных турнирах.
  • Петиция палестинцев рассматривалась почти полтора года – с октября 2024-го.
  • При этом израильтян оштрафовали на 150 тысяч швейцарских франков (около 165 тысяч евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения обязательств по борьбе с дискриминацией».

«Мы отстаиваем свои права и продолжаем наши усилия по обеспечению того, чтобы федерация футбола Израиля была исключена из всех международных организаций», – сказал Раджуб.

  • Палестина обвиняет Израиль в незаконном базировании некоторых клубов на территории Западного берега реки Иордан.
  • Также они утверждают, что израильские спортивные чиновники напрямую участвовали или открыто поддерживали войну в Секторе Газа.

ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля 17
Заявление Израиля о возможном отстранении от международных турниров 15
В Израиле отменили все матчи 7
Источник: Le Parisien
Израиль Палестина
Комментарии (18)
R_a_i_n
1774375459
Дело правильное, только бесполезное.
U+1F596
1774376148
Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб заявил==== Справка ------Де-факто Государство Палестина по сей день не создано и не обладает реальным суверенитетом. Государственные структуры сформированы только частично.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774377955
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО НАРОДА пингвины поддерживают, долой двойные стандарты дилетанта Джанни с его варом, он под колпаком шейхов, независимость Государства Палестина по состоянию на сентябрь 2025 года признали 157 из 193 государств — членов ООН ⚽️
VVM1964
1774378184
Ну да - в наше ЭСК с большей перспективой можно жалобы писать !)..
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Испанский тренер «Родины» – о выборе России: «Моя жена говорила, что я сумасшедший, но теперь она тоже любит страну»
13:17
Мостовой прокомментировал натужную победу России над Никарагуа
12:51
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов: «Каждая минута в «ПСЖ» – счастье»
12:01
4
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
11:03
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоРахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
10:05
В Госдуме высказались о возможном участии России в ЧМ-2026
10:05
4
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
Товарищеский матч. Аргентина переиграла дома Мавританию (2:1)
09:11
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Победа сборной России, новая стоимость Сафонова, ЦСКА хочет игрока «Акрона» и другие новости
02:00
Мелкадзе прокомментировал дебют за сборную России
01:45
2
Все новости
