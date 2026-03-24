Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб заявил о недовольстве санкциями против Израильской футбольной ассоциации.
- На прошлой неделе ФИФА отказалась отстранять израильские команды от участия в международных турнирах.
- Петиция палестинцев рассматривалась почти полтора года – с октября 2024-го.
- При этом израильтян оштрафовали на 150 тысяч швейцарских франков (около 165 тысяч евро) за «серьезные и повторяющиеся нарушения обязательств по борьбе с дискриминацией».
«Мы отстаиваем свои права и продолжаем наши усилия по обеспечению того, чтобы федерация футбола Израиля была исключена из всех международных организаций», – сказал Раджуб.
- Палестина обвиняет Израиль в незаконном базировании некоторых клубов на территории Западного берега реки Иордан.
- Также они утверждают, что израильские спортивные чиновники напрямую участвовали или открыто поддерживали войну в Секторе Газа.
