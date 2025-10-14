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  • Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Италия
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
3 : 0
Первый матч – 5 : 4
Завершен
Израиль
45+2' М. Ретеги (П) 74' М. Ретеги 90+3' Д. Манчини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Дан Битон
ЦП
11
Оскар Глух
АП
17
Анан Халаили
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Николо Камбьяги
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
11
Роберто Пикколи
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Ассаф Цур
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
17
Stav Torial
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
3-4-1-2
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
23
Манчини
3
Димарко
8
Тонали
5
Локателли
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
9
Ретеги
10
Распадори
4-1-3-2
18
Глазер
2
Даса
4
Блориан
4
Балтакса
3
Ревиво
10
Битон
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
15
Перец
9
Барибо
20
Камбьясо
4
Спинаццола
4
Спинаццола
20
Камбьясо
5
Локателли
16
Кристанте
16
Кристанте
5
Локателли
9
Ретеги
7
Камбьяги
7
Камбьяги
9
Ретеги
8
Тонали
11
Пикколи
11
Пикколи
8
Тонали
10
Распадори
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
10
Распадори
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
15
Перец
16
Абу Фани
16
Абу Фани
15
Перец
10
Соломон
7
Шуа
7
Шуа
10
Соломон
17
Халаили
17
17
17
Халаили
9
Барибо
19
Тургеман
19
Тургеман
9
Барибо
Остались в запасе
Италия
Израиль
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Даниэль Перец
ВР
23
Ассаф Цур
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Ассаф Цур
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Италия - Израиль
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
477
443
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.26
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Израиля, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Израиль

Италия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Италия
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