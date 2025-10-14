14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
3-4-1-2
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
23
Манчини
3
Димарко
8
Тонали
5
Локателли
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
9
Ретеги
10
Распадори
4-1-3-2
18
Глазер
2
Даса
4
Блориан
4
Балтакса
3
Ревиво
10
Битон
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
15
Перец
9
Барибо
20
Камбьясо
4
Спинаццола
4
Спинаццола
20
Камбьясо
5
Локателли
16
Кристанте
16
Кристанте
5
Локателли
9
Ретеги
7
Камбьяги
7
Камбьяги
9
Ретеги
8
Тонали
11
Пикколи
11
Пикколи
8
Тонали
10
Распадори
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
10
Распадори
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
15
Перец
16
Абу Фани
16
Абу Фани
15
Перец
10
Соломон
7
Шуа
7
Шуа
10
Соломон
17
Халаили
17
17
17
Халаили
9
Барибо
19
Тургеман
19
Тургеман
9
Барибо
Остались в запасе
Италия
Израиль
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Даниэль Перец
ВР
23
Ассаф Цур
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Ассаф Цур
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
13
Никита Стоинов
ЦЗ
12
Itamar Noy
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Италия - Израиль
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
477
443
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.26
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Израиля, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Израиль
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»