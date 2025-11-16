16.11.2025, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Израиль
Израиль
4-2-2-2
18
Глазер
3
Ревиво
4
Блориан
12
Лемкин
2
Даса
10
Битон
8
Перец
11
Глух
16
Каничовски
15
Перец
19
Тургеман
3-4-4
5
4
Бабогло
6
11
Каймаков
9
Перчун
7
16
14
17
Постолачи
9
Николаеску
1
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
8
Перец
22
Жабер
22
Жабер
8
Перец
10
Битон
7
Шуа
7
Шуа
10
Битон
19
Тургеман
21
Токломати
21
Токломати
19
Тургеман
16
Каничовски
17
17
16
Каничовски
7
15
Борш
15
Борш
7
16
14
14
16
9
Николаеску
7
Ионицэ
7
Ионицэ
9
Николаеску
14
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
14
17
Постолачи
20
Платика
20
Платика
17
Постолачи
Остались в запасе
Израиль
Молдова
1
Нив Элиаси
ВР
23
Омер Нирон
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
0
Амир Ганах
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
23
Омер Нирон
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
0
Амир Ганах
ЦП
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Израиль - Молдова
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
12
Офсайды
5
0
Количество передач
626
230
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
4.43
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Молдавии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Молдавия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»