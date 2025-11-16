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  • Израиль – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Израиль – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 21:35
Израиль
16.11.2025, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
4 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Молдова
21' Д. Тургеман (П) 65' Р. Ревиво 85' Э. Перец 88' В. Бабогло (АГ)
37' Й. Николаеску
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
4
Ор Блориан
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
19
Дор Тургеман
ЦФ
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Молдова
5
Catalin Cucos
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
16
Danila Forov
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
9
Сергей Перчун
ЦП
7
Stefan Bîtca
ЦП
1
Emil Tîmbur
ЦФ
9
Йон Николаеску
(К) ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
14
Vladimir Fratea
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Израиль
1
Нив Элиаси
ВР
23
Омер Нирон
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
0
Амир Ганах
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
17
Stav Torial
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
14
Vlad Raileanu
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
18
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
4-2-2-2
18
Глазер
3
Ревиво
4
Блориан
12
Лемкин
2
Даса
10
Битон
8
Перец
11
Глух
16
Каничовски
15
Перец
19
Тургеман
3-4-4
5
4
Бабогло
6
11
Каймаков
9
Перчун
7
16
14
17
Постолачи
9
Николаеску
1
2
Даса
14
Мизрахи
14
Мизрахи
2
Даса
8
Перец
22
Жабер
22
Жабер
8
Перец
10
Битон
7
Шуа
7
Шуа
10
Битон
19
Тургеман
21
Токломати
21
Токломати
19
Тургеман
16
Каничовски
17
17
16
Каничовски
7
15
Борш
15
Борш
7
16
14
14
16
9
Николаеску
7
Ионицэ
7
Ионицэ
9
Николаеску
14
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
14
17
Постолачи
20
Платика
20
Платика
17
Постолачи
Остались в запасе
Израиль
Молдова
1
Нив Элиаси
ВР
23
Омер Нирон
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
0
Амир Ганах
ЦП
Главный тренер
Алон Хазан
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
23
Омер Нирон
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
0
Амир Ганах
ЦП
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Израиль - Молдова
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
12
Офсайды
5
0
Количество передач
626
230
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
4.43
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Молдавии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Молдавия

Израиль – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдова Израиль
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