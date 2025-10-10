Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норвегия – Израиль: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.75

10 октября 2025 9:50
Норвегия - Израиль
11 окт. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Норвегии и тотал больше 2.5
Сделать ставку

11 октября на стадионе «Уллеволл» в Осло сборная Норвегии примет Израиль в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева демонстрируют безупречную серию и уже близки к досрочному выходу на мундиаль. Израиль же продолжает бороться за второе место и попробует навязать борьбу лидеру.

Норвегия

Подопечные Столе Сольбаккена уверенно возглавляют группу, выиграв все пять матчей. В последнем туре они буквально разгромили Молдову – 11:1. Норвежцы показывают мощнейшую атакующую игру: в пяти встречах – 24 забитых мяча, и при этом всего 3 пропущенных. Команда строит игру через доминирование и высокое давление, а ключевым фактором остаeтся форма Эрлинга Холанда – 23 гола в 17 матчах. Также важно отметить, что Норвегия стабильно забивает на своeм поле минимум дважды и не сбавляет темп даже против более организованных соперников вроде Италии.

Израиль

Израильтяне проводят неплохой отборочный цикл, занимая третье место с 9 очками. Команда показывает атакующий футбол, но слишком часто теряет концентрацию в обороне. В последнем туре Израиль уступил Италии 4:5, хотя сумел четырежды поразить ворота чемпиона Европы. Это говорит о потенциале в атаке, но и о проблемах в защите – 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Главный ударный игрок – Дор Перец, который уверенно реализует моменты из глубины, но против Норвегии у гостей будет меньше пространства.

Факты о командах

Норвегия

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Лучшая атака турнира: 24 гола в 5 матчах
  • Средняя результативность – 4,0 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0,6 гола за матч

Израиль

  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Средняя результативность – 2,8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2,0 гола за матч
  • Играет в открытый футбол против сильных соперников

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
4
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
2 : 4
25.03.2025
Норвегия

Прогноз на матч Норвегия – Израиль

Обе сборные исповедуют атакующий стиль, что обещает результативную игру. Норвегия в оптимальной форме и должна диктовать темп с первых минут, опираясь на мощь Холанда и поддержку флангов. Израиль способен ответить хотя бы одним голом благодаря активной группе атаки, но шансов удержать оборону против лидера почти нет. При ожидаемой открытой игре стоит ждать как минимум трeх забитых мячей и уверенной победы хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа Норвегии и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.75
Победа Норвегии и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Норвегия
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 