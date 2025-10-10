11 октября на стадионе «Уллеволл» в Осло сборная Норвегии примет Израиль в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева демонстрируют безупречную серию и уже близки к досрочному выходу на мундиаль. Израиль же продолжает бороться за второе место и попробует навязать борьбу лидеру.

Норвегия

Подопечные Столе Сольбаккена уверенно возглавляют группу, выиграв все пять матчей. В последнем туре они буквально разгромили Молдову – 11:1. Норвежцы показывают мощнейшую атакующую игру: в пяти встречах – 24 забитых мяча, и при этом всего 3 пропущенных. Команда строит игру через доминирование и высокое давление, а ключевым фактором остаeтся форма Эрлинга Холанда – 23 гола в 17 матчах. Также важно отметить, что Норвегия стабильно забивает на своeм поле минимум дважды и не сбавляет темп даже против более организованных соперников вроде Италии.

Израиль

Израильтяне проводят неплохой отборочный цикл, занимая третье место с 9 очками. Команда показывает атакующий футбол, но слишком часто теряет концентрацию в обороне. В последнем туре Израиль уступил Италии 4:5, хотя сумел четырежды поразить ворота чемпиона Европы. Это говорит о потенциале в атаке, но и о проблемах в защите – 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Главный ударный игрок – Дор Перец, который уверенно реализует моменты из глубины, но против Норвегии у гостей будет меньше пространства.

Факты о командах

Норвегия

Побеждает в 8 последних матчах

Лучшая атака турнира: 24 гола в 5 матчах

Средняя результативность – 4,0 гола за игру

Пропускает в среднем 0,6 гола за матч

Израиль

Забивает в 7 последних матчах подряд

Средняя результативность – 2,8 гола за игру

Пропускает в среднем 2,0 гола за матч

Играет в открытый футбол против сильных соперников

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 4 В среднем за матч 2 4:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:4 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Израиль 2 : 4 Норвегия

Прогноз на матч Норвегия – Израиль

Обе сборные исповедуют атакующий стиль, что обещает результативную игру. Норвегия в оптимальной форме и должна диктовать темп с первых минут, опираясь на мощь Холанда и поддержку флангов. Израиль способен ответить хотя бы одним голом благодаря активной группе атаки, но шансов удержать оборону против лидера почти нет. При ожидаемой открытой игре стоит ждать как минимум трeх забитых мячей и уверенной победы хозяев.

