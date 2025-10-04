Колосков прокомментировал решение ФИФА по Израилю

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА по поводу отстранения израильских команд от международных турниров. Вопрос об этом не был включен в повестку заседания совета ФИФА.
«Это типичные двойные стандарты. Одним всe можно, другим ничего нельзя. Не отстранить Израиль – это политическое решение, и оно не красит [президент ФИФА Джанни] Инфантино. Ситуация с Израилем еще хуже, там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Обращать на это внимание нет никакого смысла, просто фиксируем принцип двойных стандартов», – сказал Колосков.
- Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.
- В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.
Источник: «Матч ТВ»