Кафанов отреагировал на желание Израиля переманить вратаря сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что Израиль хочет заиграть Никиту Хайкина.
– Какая ситуация с Хайкиным?
– Общались после их матчей в Лиге чемпионов. Он растет вместе с клубом, помогает брать очки в Лиге чемпионов, где играют впервые. Спасает много, выручает.
Радуюсь за него, каждая игра – большой праздник. Это вратарь европейского уровня уже, с каждой игрой становится сильнее.
О выступлении за Израиль речи не идет. С Норвегией сложный процесс, там тяжело получить паспорт, нужно пройти много процедур.
- Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
Источник: «Матч ТВ»