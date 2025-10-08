Кафанов отреагировал на желание Израиля переманить вратаря сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что Израиль хочет заиграть Никиту Хайкина.

– Какая ситуация с Хайкиным?

– Общались после их матчей в Лиге чемпионов. Он растет вместе с клубом, помогает брать очки в Лиге чемпионов, где играют впервые. Спасает много, выручает.

Радуюсь за него, каждая игра – большой праздник. Это вратарь европейского уровня уже, с каждой игрой становится сильнее.

О выступлении за Израиль речи не идет. С Норвегией сложный процесс, там тяжело получить паспорт, нужно пройти много процедур.