«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о решении ФИФА не отстранять Израиль.

Сборная Израиля сейчас занимает 3-е место в отборе на ЧМ-2026 в группе I в европейской зоне. Команда набрала 9 очков после 5 матчей и в октябре встретится с главными соперниками – Норвегией и Италией.

В еврокубках в текущем сезоне продолжает выступление тель-авивский «Маккаби», который играет на общем этапе Лиги Европы.

В отличие от Израиля, Россию отстранили в 2022 году.

«Мне вообще стыдно за то, каких лидеров себе выбирает Европа, откровенно говоря. Вспоминаю многих людей, которые руководили своими странами, и именно тогда существовал принцип «спорт вне политики». Потому пришли эти шавки. Как эти люди пробрались на эти посты?

И нам надо понять одну простую вещь. Нас вернут и не отторгнут, если мы будем сильными. Все. Другого варианта нет. Только сильными, с которыми будут считаться и побаиваться. Мир сошел с ума и разделился. И слава богу, что еще есть БРИКС, ШОС, к которым присоединяются и другие страны уже. Потому что видно, где правда, а где могут ваши деньги отдать ни с того ни с сего, где могут вас исключить или сказать, что вы будете ходить по правой стороне, а не по левой. Кто вы такие? С каких пор вы нам будете приказывать, что нам делать и где ходить?

И Джанни Инфантино здесь… Это все та же шавка. К большому сожалению, спорт сейчас находится в политике. А лозунг «спорт вне политики» забудьте навсегда. Израиль не отстраняют, потому что он в том лагере. Есть два лагеря. Их – Америка и европейцы, которые ни слова не сказали по поводу того, что Израиль творил с Палестиной. Когда Дональд Трамп может себе позволить просто сказать, чтобы бомбили Иран, то что тут можно сказать? Как это может быть вообще? А когда мы стараемся защитить себя, тогда мы, видите ли, не имеем на это права», – сказал Ловчев.