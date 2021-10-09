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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Косово
Швеция - Косово: обзор матча 09 октября 2021
Швеция
09.10.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
3 : 0
Завершен
Косово
29'
Э. Форсберг (П)
62'
А. Исак
79'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Косово
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Кулушевски
90'
+1
Замена
М. Эрикссон
️️️️
К. Ольссон
90'
+1
87'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Э. Рашани
87'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Ф. Лосаж
Замена
П. Дальберг
️️️️
Э. Форсберг
85'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Экдаль
84'
ГОЛ! 3:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Л. Аугустинссон
79'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Исак
75'
73'
Замена
Д. Домгени
️️️️
М. Войвода
70'
Замена
А. Селмани
️️️️
З. Битики
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
62'
61'
Желтая карточка
И. Дрешевич
Желтая карточка
Д. Кулушевски
52'
Желтая карточка
А. Экдаль
45'
+1
Желтая карточка
М. Даниэльсон
37'
32'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
29'
28'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
21'
Желтая карточка
Ф. Алити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Швеция
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
0
Магнус Эрикссон
ЦП
14
Даниэль Сандгрен
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
15
Александер Милошевич
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Давид Домгени
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
22
Астрит Селмани
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
24
Даниэльсон
15
Нильссон
20
Крафт
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
17
Классон
21
Кулушевски
9
Исак
3-2-1-3-1
1
Мурич
3
Алити
2
Хадергьонай
5
Дрешевич
15
Войвода
13
Ррахмани
19
Лосаж
7
Рашица
7
Битики
11
Рашани
18
Мурики
13
Экдаль
8
Каюсте
8
Каюсте
13
Экдаль
10
Форсберг
23
Дальберг
23
Дальберг
10
Форсберг
20
Ольссон
0
Эрикссон
0
Эрикссон
20
Ольссон
9
Исак
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Исак
21
Кулушевски
17
Дьекереш
17
Дьекереш
21
Кулушевски
15
Войвода
0
Домгени
0
Домгени
15
Войвода
19
Лосаж
8
Фазлийи
8
Фазлийи
19
Лосаж
11
Рашани
8
Муслия
8
Муслия
11
Рашани
7
Битики
22
Селмани
22
Селмани
7
Битики
Остались в запасе
Швеция
Косово
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Даниэль Сандгрен
ЦП
15
Александер Милошевич
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
0
Тони Домджони
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Даниэль Сандгрен
ЦП
15
Александер Милошевич
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
0
Тони Домджони
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Швеция - Косово
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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