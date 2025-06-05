6 июня на стадионе «Фадиля Вокрри» в Приштине состоится товарищеский матч между национальными сборными Косово и Армении. Обе команды продолжают подготовку к осеннему отбору к крупным турнирам, однако текущая форма соперников и их результаты в последних встречах дают основания полагать, что Косово подходит к этому матчу в роли фаворита.
Косово
Сборная Косово проводит уверенную серию матчей: шесть побед подряд, 11 забитых мячей в пяти последних играх и всего 3 пропущенных. Команда демонстрирует отличный баланс между атакой и обороной, стабильно реализует моменты и уверенно контролирует игру в средней линии. Косовары особенно сильны на домашнем поле, где при поддержке болельщиков навязывают высокий темп с первых минут.Даже несмотря на поражение от Норвегии (0:3), которое стало исключением из общей формы, коллектив демонстрирует зрелую игру. Стоит отметить высокий показатель результативности – в среднем 2.2 гола за матч при 0.6 пропущенных. У команды нет проблем с реализацией и игрой в позиционной атаке, что должно стать ключом к успеху против нестабильной обороны Армении.
Армения
Сборная Армении переживает не лучший период. Команда проиграла четыре последних гостевых матча в рамках товарищеских встреч, пропуская в каждом из них. За пять последних матчей армяне забили всего трижды, при этом пропустили 13 мячей. Средняя пропускаемость – 2.6 гола за игру – на фоне соперника с результативной атакой выглядит тревожным фактором.Даже победа над Казахстаном (2:1) не меняет общего фона – до этого команда пропустила шесть от Грузии и три от того же соперника. Армения продолжает испытывать трудности в обороне, а атака, несмотря на отдельные всплески, не выглядит достаточно эффективной. Команда нестабильна, а в условиях выезда это особенно заметно.
Факты о командах
Косово
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в среднем 2.2 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
- Уверенная форма на домашнем стадионе
Армения
- Проигрывает в 4 последних выездных матчах
- Пропускает в среднем 2.6 гола за матч
- Забивает в среднем 0.6 гола за игру
- Пропускает в 29 матчах подряд
Прогноз на матч Косово – Армения
На текущий момент сборная Косово выглядит уверенно и сбалансированно. Их атакующий потенциал подкреплeн надeжной обороной, особенно на фоне уязвимой обороны Армении, которая допускает ошибки и часто теряет концентрацию.Армения в гостях играет слабее, а нестабильность и проблемы в защите делают их уязвимыми даже против средней команды – что говорить о Косово в нынешней форме. Исходя из данных, Косово должно уверенно выигрывать, с преимуществом минимум в два мяча.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Косово.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Косово – коэффициент 6.50
- Победа Косово с форой (-1) – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал Косово больше 1.5 – коэффициент 1.87