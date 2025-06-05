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Прогноз на точный счет матча Косово – Армения: Товарищеские матчи, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:54
Косово - Армения
06 июн. 2025, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Косово
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6 июня на стадионе «Фадиля Вокрри» в Приштине состоится товарищеский матч между национальными сборными Косово и Армении. Обе команды продолжают подготовку к осеннему отбору к крупным турнирам, однако текущая форма соперников и их результаты в последних встречах дают основания полагать, что Косово подходит к этому матчу в роли фаворита.

Косово

Сборная Косово проводит уверенную серию матчей: шесть побед подряд, 11 забитых мячей в пяти последних играх и всего 3 пропущенных. Команда демонстрирует отличный баланс между атакой и обороной, стабильно реализует моменты и уверенно контролирует игру в средней линии. Косовары особенно сильны на домашнем поле, где при поддержке болельщиков навязывают высокий темп с первых минут.Даже несмотря на поражение от Норвегии (0:3), которое стало исключением из общей формы, коллектив демонстрирует зрелую игру. Стоит отметить высокий показатель результативности – в среднем 2.2 гола за матч при 0.6 пропущенных. У команды нет проблем с реализацией и игрой в позиционной атаке, что должно стать ключом к успеху против нестабильной обороны Армении.

Армения

Сборная Армении переживает не лучший период. Команда проиграла четыре последних гостевых матча в рамках товарищеских встреч, пропуская в каждом из них. За пять последних матчей армяне забили всего трижды, при этом пропустили 13 мячей. Средняя пропускаемость – 2.6 гола за игру – на фоне соперника с результативной атакой выглядит тревожным фактором.Даже победа над Казахстаном (2:1) не меняет общего фона – до этого команда пропустила шесть от Грузии и три от того же соперника. Армения продолжает испытывать трудности в обороне, а атака, несмотря на отдельные всплески, не выглядит достаточно эффективной. Команда нестабильна, а в условиях выезда это особенно заметно.

Факты о командах

Косово

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Уверенная форма на домашнем стадионе

Армения

  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах
  • Пропускает в среднем 2.6 гола за матч
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру
  • Пропускает в 29 матчах подряд

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Косово
5 : 2
06.06.2025
Армения
Товарищеские матчи. Сборные,
Армения
0 : 1
22.03.2024
Косово

Прогноз на матч Косово – Армения

На текущий момент сборная Косово выглядит уверенно и сбалансированно. Их атакующий потенциал подкреплeн надeжной обороной, особенно на фоне уязвимой обороны Армении, которая допускает ошибки и часто теряет концентрацию.Армения в гостях играет слабее, а нестабильность и проблемы в защите делают их уязвимыми даже против средней команды – что говорить о Косово в нынешней форме. Исходя из данных, Косово должно уверенно выигрывать, с преимуществом минимум в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Косово.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Косово – коэффициент 6.50
  • Победа Косово с форой (-1) – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал Косово больше 1.5 – коэффициент 1.87

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Косово
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Армения Косово
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