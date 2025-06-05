6 июня на стадионе «Фадиля Вокрри» в Приштине состоится товарищеский матч между национальными сборными Косово и Армении. Обе команды продолжают подготовку к осеннему отбору к крупным турнирам, однако текущая форма соперников и их результаты в последних встречах дают основания полагать, что Косово подходит к этому матчу в роли фаворита.

Косово

Сборная Косово проводит уверенную серию матчей: шесть побед подряд, 11 забитых мячей в пяти последних играх и всего 3 пропущенных. Команда демонстрирует отличный баланс между атакой и обороной, стабильно реализует моменты и уверенно контролирует игру в средней линии. Косовары особенно сильны на домашнем поле, где при поддержке болельщиков навязывают высокий темп с первых минут.Даже несмотря на поражение от Норвегии (0:3), которое стало исключением из общей формы, коллектив демонстрирует зрелую игру. Стоит отметить высокий показатель результативности – в среднем 2.2 гола за матч при 0.6 пропущенных. У команды нет проблем с реализацией и игрой в позиционной атаке, что должно стать ключом к успеху против нестабильной обороны Армении.

Армения

Сборная Армении переживает не лучший период. Команда проиграла четыре последних гостевых матча в рамках товарищеских встреч, пропуская в каждом из них. За пять последних матчей армяне забили всего трижды, при этом пропустили 13 мячей. Средняя пропускаемость – 2.6 гола за игру – на фоне соперника с результативной атакой выглядит тревожным фактором.Даже победа над Казахстаном (2:1) не меняет общего фона – до этого команда пропустила шесть от Грузии и три от того же соперника. Армения продолжает испытывать трудности в обороне, а атака, несмотря на отдельные всплески, не выглядит достаточно эффективной. Команда нестабильна, а в условиях выезда это особенно заметно.

Факты о командах

Косово

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 2.2 гола за игру

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Уверенная форма на домашнем стадионе

Армения

Проигрывает в 4 последних выездных матчах

Пропускает в среднем 2.6 гола за матч

Забивает в среднем 0.6 гола за игру

Пропускает в 29 матчах подряд

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 2 3 В среднем за матч 1 5:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:2 Товарищеские матчи. Сборные, Косово 5 : 2 Армения Товарищеские матчи. Сборные, Армения 0 : 1 Косово

Прогноз на матч Косово – Армения

На текущий момент сборная Косово выглядит уверенно и сбалансированно. Их атакующий потенциал подкреплeн надeжной обороной, особенно на фоне уязвимой обороны Армении, которая допускает ошибки и часто теряет концентрацию.Армения в гостях играет слабее, а нестабильность и проблемы в защите делают их уязвимыми даже против средней команды – что говорить о Косово в нынешней форме. Исходя из данных, Косово должно уверенно выигрывать, с преимуществом минимум в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Косово.

Рекомендованные ставки: