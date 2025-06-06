06.06.2025, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 2
Завершен
Составы команд
Косово
Косово
4-1-3-1
16
Сайпи
23
Пакярада
4
Красники
5
Деллова
15
Войвода
19
Демаку
22
Яшари
6
Реджбечай
17
Красники
11
Аслани
3-1-2-3-1
16
Авагян
2
Мурадян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Аванесян
18
Арутюнян
19
Амбарцумян
7
Севикян
10
Сперцян
9
Серобян
11
Шагоян
13
Галлапени
13
Галлапени
23
Пакярада
21
Ррудхани
21
Ррудхани
23
Пакярада
19
Демаку
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
19
Демаку
6
Реджбечай
8
Муслия
8
Муслия
6
Реджбечай
17
Красники
13
13
17
Красники
11
Аслани
9
Ррахмани
9
Ррахмани
11
Аслани
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
19
Амбарцумян
13
Оганесян
13
Оганесян
19
Амбарцумян
11
Шагоян
17
17
11
Шагоян
9
Серобян
11
Григорян
11
Григорян
9
Серобян
7
Севикян
18
Миранян
18
Миранян
7
Севикян
18
Арутюнян
14
Манвелян
14
Манвелян
18
Арутюнян
Остались в запасе
Косово
Армения
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
24
Ismet Lushaku
ЦП
10
Бледиан Красники
АП
22
Меритон Кореница
АП
0
Фатон Малоку
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
23
Араик Елоян
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
24
Ismet Lushaku
ЦП
10
Бледиан Красники
АП
22
Меритон Кореница
АП
0
Фатон Малоку
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
23
Араик Елоян
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Косово - Армения
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Косово против Армении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово – Армения
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»