Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Косово – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Косово – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

6 июня 2025, 18:50
Косово
06.06.2025, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 2
Завершен
Армения
23' Л. Деллова 61' М. Войвода (П) 71' Л. Эмерллаху 90' А. Ррахмани 90+3' А. Ррахмани
8' А. Сайпи (АГ) 29' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
16
Амир Сайпи
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
19
Весел Демаку
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Эрмал Красники
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Армения
16
Генри Авагян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
6
Тигран Аванесян
ОП
18
Ованес Арутюнян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Косово
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Дион Галлапени
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
21
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Флоран Муслия
ЦП
13
Florian Haxha
ЦП
24
Ismet Lushaku
ЦП
10
Бледиан Красники
АП
22
Меритон Кореница
АП
0
Фатон Малоку
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
17
Tomas Adoryan
ЦП
11
Нарек Григорян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
23
Араик Елоян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
4-1-3-1
16
Сайпи
23
Пакярада
4
Красники
5
Деллова
15
Войвода
19
Демаку
22
Яшари
6
Реджбечай
17
Красники
11
Аслани
3-1-2-3-1
16
Авагян
2
Мурадян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Аванесян
18
Арутюнян
19
Амбарцумян
7
Севикян
10
Сперцян
9
Серобян
11
Шагоян
13
Галлапени
13
Галлапени
23
Пакярада
21
Ррудхани
21
Ррудхани
23
Пакярада
19
Демаку
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
19
Демаку
6
Реджбечай
8
Муслия
8
Муслия
6
Реджбечай
17
Красники
13
13
17
Красники
11
Аслани
9
Ррахмани
9
Ррахмани
11
Аслани
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
19
Амбарцумян
13
Оганесян
13
Оганесян
19
Амбарцумян
11
Шагоян
17
17
11
Шагоян
9
Серобян
11
Григорян
11
Григорян
9
Серобян
7
Севикян
18
Миранян
18
Миранян
7
Севикян
18
Арутюнян
14
Манвелян
14
Манвелян
18
Арутюнян
Остались в запасе
Косово
Армения
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
24
Ismet Lushaku
ЦП
10
Бледиан Красники
АП
22
Меритон Кореница
АП
0
Фатон Малоку
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
23
Араик Елоян
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Крешник Хайризи
ЦЗ
24
Ismet Lushaku
ЦП
10
Бледиан Красники
АП
22
Меритон Кореница
АП
0
Фатон Малоку
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Петик Манукян
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
23
Араик Елоян
ЦФ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Косово - Армения
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Косово против Армении на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово – Армения

Косово – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Армения Косово
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+