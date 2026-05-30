31 мая в 17:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Чехии и Косово. Хозяева в отличной форме: 4 победы подряд, 7 матчей без поражений, забивают в 7 последних матчах. Атака чехов мощная – 2.40 гола за игру. Гости тоже неплохи: не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, забивают 1.60 гола. Но в гостях против такой атакующей Чехии будет тяжело. Ожидается победа хозяев с обменом голами.

Чехия

Чехи – настоящая машина прямо сейчас. 4 победы подряд, 7 матчей без поражений, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака огненная – 2.40 гола в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Оборона – слабое место: 1.20 пропущенных. В прошлом матче победа над Сан-Марино (1:0). До этого разгром Гибралтара (6:0). Чехия на подъeме и дома должна побеждать.

Косово

Косовары – крепкий середняк. Не проигрывают в 6 из 8 последних матчей. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. Оборона – 1.00 пропущенный. В прошлом матче победа над Коморскими островами (4:2). Но есть проблема: Косово пропускает в 3 последних матчах. В гостях против Чехии будет сложно, но гол забить способны.

Факты о командах

Чехия

4 победы подряд

7 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.40 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

Разгром Гибралтара (6:0)

Косово

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

Победа над Коморами (4:2)

Прогноз на матч Чехия – Косово

Чехия в отличной форме – 4 победы подряд, мощная атака. Косово – неплохой соперник, но в гостях им будет тяжело. История личных встреч показывает, что обе команды забивают друг другу (2:1 и 2:1 в 2019 году). Чехия должна побеждать, но гол от гостей вероятен.

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