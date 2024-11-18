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  • Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

18 ноября 2024, 21:35
Косово
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа C2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Литва
5' М. Яшари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
(К) ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
10
Федор Черных
(К) ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Косово
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
4-3-1-2
1
Мурич
2
Хадергьонай
4
Красники
3
Алити
15
Войвода
6
Реджбечай
14
Бериша
22
Яшари
10
Жегрова
9
Ррахмани
18
Мурики
3-4-1-2
1
Гертмонас
17
Сирвис
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
14
Сливка
15
Гинейтис
6
Воробьевас
3
Уткус
20
Милашюс
10
Черных
9
Паулаускас
10
Жегрова
22
Хоти
22
Хоти
10
Жегрова
14
Бериша
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
14
Бериша
9
Ррахмани
7
Битики
7
Битики
9
Ррахмани
18
Мурики
11
Аслани
11
Аслани
18
Мурики
10
Черных
22
Голубицкас
22
Голубицкас
10
Черных
Остались в запасе
Косово
Литва
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
16
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Косово - Литва
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
17
Количество передач
362
486
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча Косово против Литвы, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово – Литва

Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Литва Косово
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