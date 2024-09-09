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  • Кипр – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Кипр – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 17:50
Кипр
09.09.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C2, 2 тур
0 : 4
Завершен
Косово
9' В. Мурики (П) 21' В. Мурики 48' А. Ррахмани 55' Л. Деллова
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
5
Андреас Панайоту
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К) ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Косово
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
(К) ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
17
Эрмал Красники
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Косово
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
10
Эмир Сахити
ЛВ
0
Фатон Малоку
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
18
Eliot Bujupi
ЦФ
2-2-4-2
12
Малл
2
Каро
4
Иоанну
6
Гогич
4
Киприану
9
Питтас
18
Артиматас
20
Кастанос
5
Панайоту
14
21
Ционис
3-1-3-2-1
12
Бекай
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
3
Алити
21
Эмерллаху
6
Реджбечай
14
Бериша
21
Ррудхани
7
Рашица
17
Красники
18
Мурики
14
7
Коррейя
7
Коррейя
14
4
Андреу
4
Андреу
4
Иоанну
6
Шполярич
6
Шполярич
4
Иоанну
4
Киприану
19
Лайфис
19
Лайфис
4
Киприану
21
Ционис
10
Лоизу
10
Лоизу
21
Ционис
6
Реджбечай
4
Красники
4
Красники
6
Реджбечай
3
Алити
5
Деллова
5
Деллова
3
Алити
7
Рашица
10
Сахити
10
Сахити
7
Рашица
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
21
Эмерллаху
18
18
21
Эмерллаху
Остались в запасе
Кипр
Косово
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Кипр - Косово
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
377
515
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча Кипр против Косово, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Косово

Кипр – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Косово Кипр
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