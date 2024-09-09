09.09.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C2, 2 тур
Лига наций, группа C2, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Кипр
Кипр
2-2-4-2
12
Малл
2
Каро
4
Иоанну
6
Гогич
4
Киприану
9
Питтас
18
Артиматас
20
Кастанос
5
Панайоту
14
21
Ционис
3-1-3-2-1
12
Бекай
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
3
Алити
21
Эмерллаху
6
Реджбечай
14
Бериша
21
Ррудхани
7
Рашица
17
Красники
18
Мурики
14
7
Коррейя
7
Коррейя
14
4
Андреу
4
Андреу
4
Иоанну
6
Шполярич
6
Шполярич
4
Иоанну
4
Киприану
19
Лайфис
19
Лайфис
4
Киприану
21
Ционис
10
Лоизу
10
Лоизу
21
Ционис
6
Реджбечай
4
Красники
4
Красники
6
Реджбечай
3
Алити
5
Деллова
5
Деллова
3
Алити
7
Рашица
10
Сахити
10
Сахити
7
Рашица
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
21
Эмерллаху
18
18
21
Эмерллаху
Остались в запасе
Кипр
Косово
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Кипр - Косово
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
377
515
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча Кипр против Косово, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кипр – Косово
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»