15 октября 2024 года на стадионе Фадиля Вокрри пройдет матч Лиги наций между сборными Косово и Кипра. Обе команды надеются на успешное завершение группового этапа, и этот матч станет важным в борьбе за выход в следующий раунд.

Косово

Сборная Косово занимает второе место в группе Лиги наций, набрав 6 очков после трех туров. Команда в последней игре одержала победу над Литвой (2:1), что позволило ей закрепить свои позиции в таблице. Лучший бомбардир команды – Милот Рашица, на его счету 4 гола в 19 матчах.

В атаке Косово демонстрирует среднюю результативность, забивая в среднем 1.2 гола за матч, но оборона остается слабым звеном – команда пропустила 9 голов в последних пяти играх, что соответствует среднему показателю 1.8 гола за игру. Несмотря на нестабильную защиту, Косово успешно обыграло Кипр в трех последних очных встречах, что может придать команде уверенности перед предстоящей игрой.

Последние матчи Косово:

Литва 1:2 Косово

Кипр 0:4 Косово

Косово 0:3 Румыния

Норвегия 3:0 Косово

Венгрия 2:0 Косово

Кипр

Кипр занимает третье место в группе, имея 3 очка после трех туров. Команда проиграла Румынии (0:3) в последнем туре, что существенно осложнило их положение в турнире. Лучший бомбардир команды – Иоаннис Питтас, который забил 5 голов в 21 матче.

Кипр обладает неплохой атакующей мощью, забивая в среднем 1.4 гола за матч, но оборонительные проблемы сохраняются – в последних пяти играх команда пропустила 11 голов, что соответствует среднему показателю 2.2 гола за игру. Кипр проиграл Косово в трех последних очных встречах, что может повлиять на моральный настрой игроков.

Последние матчи Кипра:

Кипр 0:3 Румыния

Кипр 0:4 Косово

Литва 0:1 Кипр

Сан-Марино 1:4 Кипр

Молдова 3:2 Кипр

Личные встречи

История личных встреч между Косово и Кипром говорит о явном преимуществе Косово. В последних трех играх Косово одержало победы, включая уверенную победу 4:0 в сентябре 2024 года. Этот фактор может сыграть ключевую роль в предстоящем матче, добавляя уверенности игрокам Косово.

Статистика

Косово

Забивает в среднем: 1.2 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

Кипр

Забивает в среднем: 1.4 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.2 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Косово – Кипр

Учитывая текущую форму команд и статистику последних встреч, Косово выглядит более уверенным фаворитом в этом противостоянии. Команда имеет преимущество в очных встречах и показывает лучшую результативность в матчах против Кипра. Однако, учитывая слабости обеих команд в обороне, матч может завершиться с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа Косово – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Косово за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Косово с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу Косово за коэффициент 7.00.