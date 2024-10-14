15 октября 2024 года на стадионе Фадиля Вокрри пройдет матч Лиги наций между сборными Косово и Кипра. Обе команды надеются на успешное завершение группового этапа, и этот матч станет важным в борьбе за выход в следующий раунд.
Косово
Сборная Косово занимает второе место в группе Лиги наций, набрав 6 очков после трех туров. Команда в последней игре одержала победу над Литвой (2:1), что позволило ей закрепить свои позиции в таблице. Лучший бомбардир команды – Милот Рашица, на его счету 4 гола в 19 матчах.
В атаке Косово демонстрирует среднюю результативность, забивая в среднем 1.2 гола за матч, но оборона остается слабым звеном – команда пропустила 9 голов в последних пяти играх, что соответствует среднему показателю 1.8 гола за игру. Несмотря на нестабильную защиту, Косово успешно обыграло Кипр в трех последних очных встречах, что может придать команде уверенности перед предстоящей игрой.
Последние матчи Косово:
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Литва 1:2 Косово
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Кипр 0:4 Косово
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Косово 0:3 Румыния
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Норвегия 3:0 Косово
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Венгрия 2:0 Косово
Кипр
Кипр занимает третье место в группе, имея 3 очка после трех туров. Команда проиграла Румынии (0:3) в последнем туре, что существенно осложнило их положение в турнире. Лучший бомбардир команды – Иоаннис Питтас, который забил 5 голов в 21 матче.
Кипр обладает неплохой атакующей мощью, забивая в среднем 1.4 гола за матч, но оборонительные проблемы сохраняются – в последних пяти играх команда пропустила 11 голов, что соответствует среднему показателю 2.2 гола за игру. Кипр проиграл Косово в трех последних очных встречах, что может повлиять на моральный настрой игроков.
Последние матчи Кипра:
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Кипр 0:3 Румыния
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Кипр 0:4 Косово
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Литва 0:1 Кипр
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Сан-Марино 1:4 Кипр
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Молдова 3:2 Кипр
Личные встречи
История личных встреч между Косово и Кипром говорит о явном преимуществе Косово. В последних трех играх Косово одержало победы, включая уверенную победу 4:0 в сентябре 2024 года. Этот фактор может сыграть ключевую роль в предстоящем матче, добавляя уверенности игрокам Косово.
Статистика
Косово
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Забивает в среднем: 1.2 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 6 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
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2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
Кипр
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Забивает в среднем: 1.4 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.2 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 7 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
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1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Косово – Кипр
Учитывая текущую форму команд и статистику последних встреч, Косово выглядит более уверенным фаворитом в этом противостоянии. Команда имеет преимущество в очных встречах и показывает лучшую результативность в матчах против Кипра. Однако, учитывая слабости обеих команд в обороне, матч может завершиться с большим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
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Победа Косово – коэффициент 1.85
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Косово за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Косово с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу Косово за коэффициент 7.00.