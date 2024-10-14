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    • Прогноз на точный счет матча Косово – Кипр, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Косово – Кипр, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе Фадиля Вокрри пройдет матч Лиги наций между сборными Косово и Кипра. Обе команды надеются на успешное завершение группового этапа, и этот матч станет важным в борьбе за выход в следующий раунд.

    Косово

    Сборная Косово занимает второе место в группе Лиги наций, набрав 6 очков после трех туров. Команда в последней игре одержала победу над Литвой (2:1), что позволило ей закрепить свои позиции в таблице. Лучший бомбардир команды – Милот Рашица, на его счету 4 гола в 19 матчах.

    В атаке Косово демонстрирует среднюю результативность, забивая в среднем 1.2 гола за матч, но оборона остается слабым звеном – команда пропустила 9 голов в последних пяти играх, что соответствует среднему показателю 1.8 гола за игру. Несмотря на нестабильную защиту, Косово успешно обыграло Кипр в трех последних очных встречах, что может придать команде уверенности перед предстоящей игрой.

    Последние матчи Косово:

    • Литва 1:2 Косово

    • Кипр 0:4 Косово

    • Косово 0:3 Румыния

    • Норвегия 3:0 Косово

    • Венгрия 2:0 Косово

    Кипр

    Кипр занимает третье место в группе, имея 3 очка после трех туров. Команда проиграла Румынии (0:3) в последнем туре, что существенно осложнило их положение в турнире. Лучший бомбардир команды – Иоаннис Питтас, который забил 5 голов в 21 матче.

    Кипр обладает неплохой атакующей мощью, забивая в среднем 1.4 гола за матч, но оборонительные проблемы сохраняются – в последних пяти играх команда пропустила 11 голов, что соответствует среднему показателю 2.2 гола за игру. Кипр проиграл Косово в трех последних очных встречах, что может повлиять на моральный настрой игроков.

    Последние матчи Кипра:

    • Кипр 0:3 Румыния

    • Кипр 0:4 Косово

    • Литва 0:1 Кипр

    • Сан-Марино 1:4 Кипр

    • Молдова 3:2 Кипр

    Личные встречи

    История личных встреч между Косово и Кипром говорит о явном преимуществе Косово. В последних трех играх Косово одержало победы, включая уверенную победу 4:0 в сентябре 2024 года. Этот фактор может сыграть ключевую роль в предстоящем матче, добавляя уверенности игрокам Косово.

    Статистика

    Косово

    • Забивает в среднем: 1.2 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Кипр

    • Забивает в среднем: 1.4 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.2 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    • 1 победа, 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Косово – Кипр

    Учитывая текущую форму команд и статистику последних встреч, Косово выглядит более уверенным фаворитом в этом противостоянии. Команда имеет преимущество в очных встречах и показывает лучшую результативность в матчах против Кипра. Однако, учитывая слабости обеих команд в обороне, матч может завершиться с большим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Косово – коэффициент 1.85

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Косово за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Косово с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Косово за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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