Косово – Швеция: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

07 сентября 2025 9:51
Косово - Швеция
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
1.90
Обе забьют
8 сентября на стадионе Фадиля Вокрри в Приштине сборная Косово примет Швецию в рамках шестого тура европейской квалификации к чемпионату мира. Обе команды показывают яркую результативную игру, но при этом допускают ощутимые провалы в обороне. Это делает матч особенно интересным с точки зрения ставок на результативность и обмен мячами.

Косово

Команда Косово демонстрирует атакующий стиль с акцентом на высокую интенсивность. За последние пять встреч команда забила 14 голов, что является одним из лучших показателей среди участников группы. Ведат Мурики уверенно ведет линию атаки, забив 8 мячей в 14 матчах. Однако при сильной игре впереди Косово страдает в обороне – 10 пропущенных голов за тот же отрезок. В последнем туре отборочного цикла команда не смогла сдержать натиск Швейцарии и уступила 0:4, вновь подтвердив уязвимость при игре против более организованных команд.

Швеция

Скандинавы выглядят уверенно, хотя и не без сбоев. За последние пять матчей они отличились 13 раз, при этом Виктор Дьокереш продолжает быть ключевым игроком нападения. Швеция выдала результативные встречи против Алжира (4:3) и Венгрии (2:0), а в крайнем туре сыграла вничью со Словенией (2:2), потеряв очки из-за ошибок в обороне. Сборная не проигрывает в четырех последних матчах и забивает стабильно – в среднем 2.6 гола за игру. Однако слабая оборона (7 пропущенных мячей за 5 игр) может дать Косово шансы на гол.

Факты о командах

Косово

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 14 голов за последние 5 матчей

Швеция

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • 13 голов в 5 последних играх

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Косово
2 : 0
08.09.2025
Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Швеция
3 : 0
09.10.2021
Косово
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0 : 3
28.03.2021
Швеция

Прогноз на матч Косово – Швеция

С учeтом статистики и формы команд можно ожидать открытый матч с множеством моментов. Обе сборные демонстрируют результативную игру и нестабильность в обороне. Косово мотивировано реабилитироваться за разгром от Швейцарии и при своих трибунах способно доставить проблемы сопернику. Швеция же превосходит по составу и игровым связям, что может стать определяющим фактором. Однако высокий темп и ошибки в защите с обеих сторон подталкивают к ставке на результативный матч с обменом голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Победа Швеции – коэффициент 2.05

1.90
Обе забьют
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Косово
