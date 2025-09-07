8 сентября на стадионе Фадиля Вокрри в Приштине сборная Косово примет Швецию в рамках шестого тура европейской квалификации к чемпионату мира. Обе команды показывают яркую результативную игру, но при этом допускают ощутимые провалы в обороне. Это делает матч особенно интересным с точки зрения ставок на результативность и обмен мячами.

Косово

Команда Косово демонстрирует атакующий стиль с акцентом на высокую интенсивность. За последние пять встреч команда забила 14 голов, что является одним из лучших показателей среди участников группы. Ведат Мурики уверенно ведет линию атаки, забив 8 мячей в 14 матчах. Однако при сильной игре впереди Косово страдает в обороне – 10 пропущенных голов за тот же отрезок. В последнем туре отборочного цикла команда не смогла сдержать натиск Швейцарии и уступила 0:4, вновь подтвердив уязвимость при игре против более организованных команд.

Швеция

Скандинавы выглядят уверенно, хотя и не без сбоев. За последние пять матчей они отличились 13 раз, при этом Виктор Дьокереш продолжает быть ключевым игроком нападения. Швеция выдала результативные встречи против Алжира (4:3) и Венгрии (2:0), а в крайнем туре сыграла вничью со Словенией (2:2), потеряв очки из-за ошибок в обороне. Сборная не проигрывает в четырех последних матчах и забивает стабильно – в среднем 2.6 гола за игру. Однако слабая оборона (7 пропущенных мячей за 5 игр) может дать Косово шансы на гол.

Факты о командах

Косово

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

14 голов за последние 5 матчей

Швеция

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

13 голов в 5 последних играх

Прогноз на матч Косово – Швеция

С учeтом статистики и формы команд можно ожидать открытый матч с множеством моментов. Обе сборные демонстрируют результативную игру и нестабильность в обороне. Косово мотивировано реабилитироваться за разгром от Швейцарии и при своих трибунах способно доставить проблемы сопернику. Швеция же превосходит по составу и игровым связям, что может стать определяющим фактором. Однако высокий темп и ошибки в защите с обеих сторон подталкивают к ставке на результативный матч с обменом голами.

Рекомендованные ставки: