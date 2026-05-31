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  • Чехия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Чехия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 15:50
Чехия
31.05.2026, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Косово
12' Т. Ладра 32' А. Гложек
80' Л. Эмерллаху
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
16
Лукаш Хорничек
ВР
6
Степан Шалоупек
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
12
Лукас Черв
ЦП
17
Павел Буха
ЦП
2
Александр Сойка
ЦП
17
Томаш Ладра
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
4
Илир Красники
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
13
Дион Галлапени
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
20
Велдин Ходжа
ОП
23
Леон Авдуллаху
ЦП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
1
Матей Коварж
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Михал Садилек
ЦП
15
Хуго Сочурек
ЦП
8
Денис Висински
АП
19
Кристоф Кабонго
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
2
Ron Raçi
ЦЗ
8
Вальмир Матоши
ЛВ
19
Весел Демаку
ОП
14
Батон Забергджа
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Линдон Эмерллаху
ЦП
18
Рилинд Нивокази
ЦФ
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-4-2
16
Хорничек
6
Шалоупек
7
Крейчи
4
Гранац
21
Дудера
12
Черв
2
Сойка
17
Ладра
17
Буха
11
Кухта
10
Гложек
4-1-2-1-2
1
Мурич
21
Хайдари
13
Галлапени
15
Войвода
4
Красники
20
Ходжа
23
Авдуллаху
6
Реджбечай
17
Красники
9
Ррахмани
11
Аслани
21
Дудера
14
Юрасек
14
Юрасек
21
Дудера
6
Шалоупек
20
Зелены
20
Зелены
6
Шалоупек
7
Крейчи
3
Голеш
3
Голеш
7
Крейчи
12
Черв
8
Садилек
8
Садилек
12
Черв
17
Буха
15
Сочурек
15
Сочурек
17
Буха
17
Ладра
8
Висински
8
Висински
17
Ладра
10
Гложек
19
Кабонго
19
Кабонго
10
Гложек
11
Кухта
13
Хытил
13
Хытил
11
Кухта
17
Красники
2
2
17
Красники
20
Ходжа
19
Демаку
19
Демаку
20
Ходжа
6
Реджбечай
14
Забергджа
14
Забергджа
6
Реджбечай
23
Авдуллаху
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
23
Авдуллаху
9
Ррахмани
8
Матоши
8
Матоши
9
Ррахмани
4
Красники
18
Нивокази
18
Нивокази
4
Красники
Остались в запасе
Чехия
Косово
16
Индржих Станек
ВР
1
Матей Коварж
ВР
Главный тренер
Мирослав Кубик
12
Висар Бекай
ВР
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
1
Матей Коварж
ВР
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Чехия - Косово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Иордании, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Иордания

Чехия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Косово Чехия
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