31.05.2026, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
4-4-2
16
Хорничек
6
Шалоупек
7
Крейчи
4
Гранац
21
Дудера
12
Черв
2
Сойка
17
Ладра
17
Буха
11
Кухта
10
Гложек
4-1-2-1-2
1
Мурич
21
Хайдари
13
Галлапени
15
Войвода
4
Красники
20
Ходжа
23
Авдуллаху
6
Реджбечай
17
Красники
9
Ррахмани
11
Аслани
21
Дудера
14
Юрасек
14
Юрасек
21
Дудера
6
Шалоупек
20
Зелены
20
Зелены
6
Шалоупек
7
Крейчи
3
Голеш
3
Голеш
7
Крейчи
12
Черв
8
Садилек
8
Садилек
12
Черв
17
Буха
15
Сочурек
15
Сочурек
17
Буха
17
Ладра
8
Висински
8
Висински
17
Ладра
10
Гложек
19
Кабонго
19
Кабонго
10
Гложек
11
Кухта
13
Хытил
13
Хытил
11
Кухта
17
Красники
2
2
17
Красники
20
Ходжа
19
Демаку
19
Демаку
20
Ходжа
6
Реджбечай
14
Забергджа
14
Забергджа
6
Реджбечай
23
Авдуллаху
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
23
Авдуллаху
9
Ррахмани
8
Матоши
8
Матоши
9
Ррахмани
4
Красники
18
Нивокази
18
Нивокази
4
Красники
Остались в запасе
Чехия
Косово
16
Индржих Станек
ВР
1
Матей Коварж
ВР
Главный тренер
Мирослав Кубик
12
Висар Бекай
ВР
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
1
Матей Коварж
ВР
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
22
Мухаррем Яшари
ЦП
2
Бетим Фазлийи
ЦП
14
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Чехия - Косово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Иордании, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Иордания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»