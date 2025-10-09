Введите ваш ник на сайте
Косово – Словения: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.87

09 октября 2025 8:16
Косово - Словения
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа Косово
Сделать ставку

На стадионе «Фадиля Вокрри» Косово примет Словению в важнейшем матче за очки в квалификации чемпионата мира. Обе сборные находятся в середине таблицы, и исход встречи может повлиять на распределение мест в группе.

Косово

Косовская сборная демонстрирует атакующий футбол, опираясь на индивидуальное мастерство лидеров. После убедительной победы над Швецией (2:0) команда возвращает уверенность. Косово забивает в 9 из 11 последних матчей и показывает средний показатель 2.8 гола за игру – один из лучших в группе. Однако оборона по-прежнему нестабильна: в последних пяти встречах команда пропустила 9 мячей. При этом дома Косово традиционно играет с огнeм впереди, и болельщики в Приштине ожидают очередного яркого матча.

Словения

Словенцы, напротив, делают ставку на дисциплину и баланс. После поражения от Швейцарии (0:3) сборная постарается реабилитироваться. Команда действует компактно, редко допускает провалы, но в атаке ей не хватает стабильности – в среднем 1.2 забитых гола за матч. Тем не менее Словения не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и умеет использовать ошибки соперника. На выезде словенцы играют осторожно, что может привести к упорной борьбе в центре поля.

Факты о командах

Косово

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.8 гола
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

Словения

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
  • Забивает в среднем 1.2 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
, 5 тур
Словения
2 : 1
15.11.2020
Косово
, 3 тур
Косово
0 : 1
11.10.2020
Словения

Прогноз на матч Косово – Словения

Встреча обещает быть динамичной: Косово действует агрессивно в атаке, а Словения способна отвечать контрвыпадами. Хозяева, вероятно, будут владеть инициативой, но оборонительные ошибки могут привести к тому, что гости найдут свои шансы у ворот соперника. С учeтом формы Косово и нестабильности защиты обеих сторон логично ожидать результативный футбол. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при обмене голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа Косово – коэффициент 1.87
  • Обе забьют – коэффициент 1.92

1.87
Победа Косово
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словения Косово
Рекомендуем
