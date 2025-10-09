На стадионе «Фадиля Вокрри» Косово примет Словению в важнейшем матче за очки в квалификации чемпионата мира. Обе сборные находятся в середине таблицы, и исход встречи может повлиять на распределение мест в группе.
Косово
Косовская сборная демонстрирует атакующий футбол, опираясь на индивидуальное мастерство лидеров. После убедительной победы над Швецией (2:0) команда возвращает уверенность. Косово забивает в 9 из 11 последних матчей и показывает средний показатель 2.8 гола за игру – один из лучших в группе. Однако оборона по-прежнему нестабильна: в последних пяти встречах команда пропустила 9 мячей. При этом дома Косово традиционно играет с огнeм впереди, и болельщики в Приштине ожидают очередного яркого матча.
Словения
Словенцы, напротив, делают ставку на дисциплину и баланс. После поражения от Швейцарии (0:3) сборная постарается реабилитироваться. Команда действует компактно, редко допускает провалы, но в атаке ей не хватает стабильности – в среднем 1.2 забитых гола за матч. Тем не менее Словения не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и умеет использовать ошибки соперника. На выезде словенцы играют осторожно, что может привести к упорной борьбе в центре поля.
Факты о командах
Косово
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
- Забивает в среднем 2.8 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.8 гола
- Забивает в 9 из 11 последних матчей
Словения
- Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч
- Забивает в среднем 1.2 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.2 гола
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
Прогноз на матч Косово – Словения
Встреча обещает быть динамичной: Косово действует агрессивно в атаке, а Словения способна отвечать контрвыпадами. Хозяева, вероятно, будут владеть инициативой, но оборонительные ошибки могут привести к тому, что гости найдут свои шансы у ворот соперника. С учeтом формы Косово и нестабильности защиты обеих сторон логично ожидать результативный футбол. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев при обмене голами.
Рекомендованные ставки
- Победа Косово – коэффициент 1.87
- Обе забьют – коэффициент 1.92