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Расписание матчей
Косово - Словения
Косово - Словения: обзор матча 11 октября 2020
Косово
11.10.2020, воскресенье, 21:45
, группа C3, 3 тур
0 : 1
Завершен
Словения
22'
Х. Вучкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Словения
Конец матча
Желтая карточка
Э. Рашани
89'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Э. Жегрова
89'
85'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Х. Вучкич
85'
Замена
А. Ветрих
️️️️
З. Ловрич
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Х. Шала
83'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Б. Кололли
83'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
А. Зенели
78'
Желтая карточка
Л. Пакярада
76'
75'
Замена
Н. Скубич
️️️️
Б. Вербич
55'
Замена
Д. Богар
️️️️
Р. Реп
Второй тайм
35'
Желтая карточка
П. Стоянович
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вучкич
Пас отдал
З. Ловрич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
5
Херолинд Шала
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
10
Эдон Жегрова
ПВ
8
Бесарт Бериша
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Занди Ловрич
ЦП
8
Райко Реп
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Анель Рашкай
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
23
Неманья Митрович
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
22
Ловро Бизяк
ЦФ
4-2-3-1
1
Мурич
23
Пакярада
5
Дрешевич
3
Алити
2
Хадергьонай
5
Шала
17
Кололли
10
Зенели
9
Целина
10
Жегрова
8
Бериша
3-2-3-2
1
Облак
17
Мевля
3
Балковец
4
Блажич
20
Стоянович
6
Бийол
8
Ловрич
8
Реп
14
Куртич
7
Вучкич
7
Вербич
10
Жегрова
18
Хасани
18
Хасани
10
Жегрова
17
Кололли
11
Рашани
11
Рашани
17
Кололли
10
Зенели
20
Кастрати
20
Кастрати
10
Зенели
5
Шала
8
Муслия
8
Муслия
5
Шала
7
Вербич
2
Скубич
2
Скубич
7
Вербич
8
Ловрич
22
Ветрих
22
Ветрих
8
Ловрич
8
Реп
20
Богар
20
Богар
8
Реп
7
Вучкич
14
Крамер
14
Крамер
7
Вучкич
Остались в запасе
Косово
Словения
12
Висар Бекай
ВР
6
Анель Рашкай
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
23
Неманья Митрович
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
22
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
6
Анель Рашкай
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Неманья Митрович
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
16
Матьяж Розман
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Деян Петрович
ЦП
22
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Косово - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
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