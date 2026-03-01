1 марта 2026 года в 19:00 состоится поединок 19-го тура элитного футбольного дивизиона России. «Ахмат» в Грозном примет одного из претендентов на чемпионский титул – московский ЦСКА.
«Ахмат»
Знаменитый Станислав Черчесов весьма неплохо справляется со своей новой работой – «Ахмат» завершил первую часть кампании на 8-й строчке в турнирной таблице, что уже можно смело считать приличным прогрессом в сравнении с прошлым сезоном, когда грозненцы могли вылететь из Премьер-Лиги.
Последние три игры:
- Балтика – Ахмат 2:2
- Ахмат – АГМК 3:2
- Ахмат – Барс Иссык-Куль 2:0
ЦСКА
«Армейцы» продолжают проводить масштабную перестройку. Руководство клуба не стесняется инвестировать серьезные деньги и ЦСКА выглядит как команда, которой вполне по силам бороться за золотые медали. «Красно-синие» идут четвертыми и отстают от лидирующего «Краснодара» на 6 очков. Вполне отыгрываемый разрыв, если учесть, что зимой «армейцы» недурственно усилили состав.
Последние три игры
- ЦСКА – Локомотив 3:2
- ЦСКА – Ростов 3:1
- Зенит – ЦСКА 2:2 (победа «армейцев» в серии пенальти)
Очные встречи
- ЦСКА – Ахмат 2:1
- Ахмат – ЦСКА 1:1
- ЦСКА – Ахмат 1:0
Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА
Выезд в Грозный почти всегда непростой, однако ЦСКА ставит перед собой самые серьезные задачи. Следовательно, в планы «армейцев» явно не входит потеря очков на старте весенней части сезона в российской Премьер-Лиге. Полагаем, что «красно-синие» пусть и не без приключений, но все же добьются своего и заберут полновесные три зачетных балла.
Прогноз: победа ЦСКА, коэффициент – 2,35. Прогноз на точный счет – 1:2.