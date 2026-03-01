Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ахмат» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.35

01 марта 2026 9:31
Ахмат - ЦСКА
01 мар. 2026, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа ЦСКА
Сделать ставку

1 марта 2026 года в 19:00 состоится поединок 19-го тура элитного футбольного дивизиона России. «Ахмат» в Грозном примет одного из претендентов на чемпионский титул – московский ЦСКА.

«Ахмат»

Знаменитый Станислав Черчесов весьма неплохо справляется со своей новой работой – «Ахмат» завершил первую часть кампании на 8-й строчке в турнирной таблице, что уже можно смело считать приличным прогрессом в сравнении с прошлым сезоном, когда грозненцы могли вылететь из Премьер-Лиги.

Последние три игры:

  • Балтика – Ахмат 2:2
  • Ахмат – АГМК 3:2
  • Ахмат – Барс Иссык-Куль 2:0

ЦСКА

«Армейцы» продолжают проводить масштабную перестройку. Руководство клуба не стесняется инвестировать серьезные деньги и ЦСКА выглядит как команда, которой вполне по силам бороться за золотые медали. «Красно-синие» идут четвертыми и отстают от лидирующего «Краснодара» на 6 очков. Вполне отыгрываемый разрыв, если учесть, что зимой «армейцы» недурственно усилили состав.

Последние три игры

  • ЦСКА – Локомотив 3:2
  • ЦСКА – Ростов 3:1
  • Зенит – ЦСКА 2:2 (победа «армейцев» в серии пенальти)

Очные встречи

  • ЦСКА – Ахмат 2:1
  • Ахмат – ЦСКА 1:1
  • ЦСКА – Ахмат 1:0

Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА

Выезд в Грозный почти всегда непростой, однако ЦСКА ставит перед собой самые серьезные задачи. Следовательно, в планы «армейцев» явно не входит потеря очков на старте весенней части сезона в российской Премьер-Лиге. Полагаем, что «красно-синие» пусть и не без приключений, но все же добьются своего и заберут полновесные три зачетных балла.

Прогноз: победа ЦСКА, коэффициент – 2,35. Прогноз на точный счет – 1:2.

2.35
Победа ЦСКА
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 