Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оболонь» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 2.05

28 февраля 2026 10:15
Оболонь - Рух
01 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Украина. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку

1 марта в 18 туре чемпионата Украины «Оболонь» примет «Рух». Команды находятся по соседству в таблице: хозяева занимают 12 место с 17 очками, а гости идут 11-ми, набрав 19 баллов. Очная встреча может оказать влияние на распределение позиций в нижней части турнирной таблицы.

«Оболонь»

В прошлом туре «Оболонь» уступила «Металлисту 1925» (1:3) и продлила безвыигрышную серию в Премьер-лиге до 4 матчей. Команда регулярно забивает – 6 мячей за последние 5 встреч (1.20 в среднем), однако оборона допускает ошибки: 8 пропущенных за тот же отрезок. Лучший бомбардир команды – Сергей Суханов (4 гола в 16 матчах). Также стоит отметить, что «Оболонь» пропускает уже в 9 матчах подряд.

«Рух»

«Рух» в прошлом туре уступил «Динамо Киев» (0:1) и потерпел третье поражение подряд. Команда испытывает проблемы в защите – 9 пропущенных голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем), при этом в атаке результативность также невысока: 5 мячей за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир – Виталий Роман (2 гола в 10 матчах). Важно, что «Рух» пропускает уже в 11 матчах подряд.

Факты о командах:

«Оболонь»

  • 12 место: 17 очков после 16 туров
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Руха»

«Рух»

  • 11 место: 19 очков после 17 туров
  • Проигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Оболони»

Прогноз на матч «Оболонь» – «Рух»

Обе команды испытывают проблемы с результатами, но их объединяет нестабильная игра в обороне. «Оболонь» регулярно пропускает, однако стабильно отвечает забитыми мячами, тогда как «Рух» имеет еще более затяжную серию с пропущенными голами.

Учитывая, что обе команды допускают ошибки в защите, но способны отличаться в атаке, встреча может пройти с обменом голами. Также стоит отметить, что «Оболонь» достаточно успешно действует против «Руха» в очных матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • «Оболонь» не проиграет (1Х)

2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Рух Оболонь
Другие прогнозы
28.02.2026
16:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Спартак К - Ротор
Победа «Спартака» из Костромы
28.02.2026
16:00
2.10
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор - Бешикташ
Победа «Бешикташа»
28.02.2026
17:00
1.48
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив - Пари НН
Победа «Локомотива»
28.02.2026
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер - Хайденхайм
Обе забьют — да
28.02.2026
17:30
2.35
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Нефтехимик - Уфа
Победа «Нефтехимика»
28.02.2026
17:30
1.55
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 