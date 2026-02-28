1 марта в 18 туре чемпионата Украины «Оболонь» примет «Рух». Команды находятся по соседству в таблице: хозяева занимают 12 место с 17 очками, а гости идут 11-ми, набрав 19 баллов. Очная встреча может оказать влияние на распределение позиций в нижней части турнирной таблицы.

«Оболонь»

В прошлом туре «Оболонь» уступила «Металлисту 1925» (1:3) и продлила безвыигрышную серию в Премьер-лиге до 4 матчей. Команда регулярно забивает – 6 мячей за последние 5 встреч (1.20 в среднем), однако оборона допускает ошибки: 8 пропущенных за тот же отрезок. Лучший бомбардир команды – Сергей Суханов (4 гола в 16 матчах). Также стоит отметить, что «Оболонь» пропускает уже в 9 матчах подряд.

«Рух»

«Рух» в прошлом туре уступил «Динамо Киев» (0:1) и потерпел третье поражение подряд. Команда испытывает проблемы в защите – 9 пропущенных голов за последние 5 матчей (1.80 в среднем), при этом в атаке результативность также невысока: 5 мячей за аналогичный отрезок. Лучший бомбардир – Виталий Роман (2 гола в 10 матчах). Важно, что «Рух» пропускает уже в 11 матчах подряд.

Факты о командах:

«Оболонь»

12 место: 17 очков после 16 туров

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Руха»

«Рух»

11 место: 19 очков после 17 туров

Проигрывает в 3 матчах подряд

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах против «Оболони»

Прогноз на матч «Оболонь» – «Рух»

Обе команды испытывают проблемы с результатами, но их объединяет нестабильная игра в обороне. «Оболонь» регулярно пропускает, однако стабильно отвечает забитыми мячами, тогда как «Рух» имеет еще более затяжную серию с пропущенными голами.

Учитывая, что обе команды допускают ошибки в защите, но способны отличаться в атаке, встреча может пройти с обменом голами. Также стоит отметить, что «Оболонь» достаточно успешно действует против «Руха» в очных матчах.

Рекомендованные ставки: