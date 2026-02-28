Введите ваш ник на сайте
«Париж» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.9

28 февраля 2026 9:00
Париж - Ницца
01 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

1 марта в рамках 24 тура Лиги 1 состоится матч между «Парижем» и «Ниццей». Обе команды находятся в нижней части таблицы: хозяева идут 15-ми с 23 очками, а «Ницца» располагается на 14 месте с 24 баллами. Коллективы испытывают серьезные проблемы с результатами, однако стабильно допускают ошибки в обороне, что может повлиять на характер встречи.

«Париж»

В прошлом туре «Париж» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Команда крайне мало забивает – всего 3 гола за последние пять игр, но при этом регулярно пропускает: 10 мячей за тот же отрезок. Лучший бомбардир – Илан Кеббаль (8 голов). В среднем «Париж» пропускает 2.00 мяча за матч на дистанции последних пяти встреч.

«Ницца»

«Ницца» также не побеждает уже четыре тура подряд, однако действует заметно острее впереди. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но и пропустила 9. Более того, «Ницца» пропускает в 20 из 22 последних матчей чемпионата, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир – Софиан Диоп (9 голов).

Факты о командах:

«Париж»

  • 15 место: 23 очка после 23 туров
  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропустил 10 мячей за последние 5 матчей
  • Забивает менее 1 гола за игру

«Ницца»

  • 14 место: 24 очка после 23 туров
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 20 из 22 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забила 8 голов за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Париж» – «Ницца»

Обе команды подходят к игре в нестабильной форме и регулярно допускают ошибки в защите. «Ницца» выглядит более уверенно в атаке, однако ее оборона также не отличается надежностью. С учетом статистики пропущенных мячей у обеих сторон можно ожидать результативный матч с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

1.90
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1
18+
